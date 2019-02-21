«Любить себя и развивать навыки общения». Чему учат в Национальной школе красоты

Свыше 5 миллионов красавиц! Одни дома колдуют над кулинарными шедеврами, другие вносят лепту в производство гигантских самосвалов. Такие разные, но такие прекрасные! Белорусок недавно признали одними из самых притягательных женщин в мире. Без преувеличения роскошную статистику опубликовал проект Missosology.

Продавец, швея-мотористка, маляр по металлу. Не профессия определяет красоту женщины, однако белорусок выделяют, благодаря результатам на мировом подиуме. Наши девушки регулярно оказываются и на страницах таких глянцевых журналов.

Любая такая белорусская фэшн-звезда дефилировала на этом подиуме или же позировала для обложки модного глянца.

Мария Василевич, «Мисс мира Европа-2018»:

Это такая роковая случайность, которая перевернула жизнь, потому что я никогда не собиралась связывать себя с этой сферой.

Мария Скрипкина, модель Национальной школы красоты:

Всё это случилось очень спонтанно. Я никогда не хотела быть моделью и узнала про эту профессию от своей мамы.

Актёрское мастерство, психология и макроэкономика. На парах в Национальной школе красоты будущим моделям рассказывают и про азы светского этикета, и про финансовый ликбез. Мария Скрипкина:

В первую очередь, учат любить себя, учат развивать навыки общения. У меня теперь очень много знакомых.

Павел Стрельченко, хореограф Национальной школы красоты:

Хореография у них один раз в неделю, то есть, обучение идёт где-то 4,5 месяца. Мы не ставим цель научить их красиво танцевать. Мы добиваемся больше тех элементов, которые нам нужны будут на подиуме.

Столичный адрес: Мельникайте, 4 знает каждая из тех, кому не понаслышке знаком титул «Мисс Беларусь». Здесь же готовят наших представительниц прекрасной половины для международных конкурсов. Дмитрий Врублевский, заместитель директора Национальной школы красоты:

Запросы разные. На самом деле модели нужны все, потому что у каждой модели есть своя какая-то изюминка. У каждого дизайнера, фотографа есть свои требования, представления о проекте, где работает модель.

Второе место Юлии Синдеевой на конкурсе «Miss International-2009», титул первой вице-красавицы Марины Лепеши в том же году и Людмилы Якимович в 2011 на конкурсе Miss Supranational. Самой красивой девушкой Европы теперь официально называют минчанку Марию Василевич. Мария Василевич:

100% я могу сказать, что все белоруски у нас красивые. Даже не только белоруски – все девушки красивые, красивые по-своему. Здесь вопрос, насколько грамотно ты преподносишь свои внешние данные, свои особенности. Можно обыграть любую фигуру и преподнести её так, что она будет сногсшибательной и самой красивой.