«Любить себя и развивать навыки общения». Чему учат в Национальной школе красоты
Свыше 5 миллионов красавиц! Одни дома колдуют над кулинарными шедеврами, другие вносят лепту в производство гигантских самосвалов. Такие разные, но такие прекрасные! Белорусок недавно признали одними из самых притягательных женщин в мире. Без преувеличения роскошную статистику опубликовал проект Missosology.
Продавец, швея-мотористка, маляр по металлу. Не профессия определяет красоту женщины, однако белорусок выделяют, благодаря результатам на мировом подиуме. Наши девушки регулярно оказываются и на страницах таких глянцевых журналов.
Любая такая белорусская фэшн-звезда дефилировала на этом подиуме или же позировала для обложки модного глянца.
Мария Василевич, «Мисс мира Европа-2018»:
Это такая роковая случайность, которая перевернула жизнь, потому что я никогда не собиралась связывать себя с этой сферой.
Мария Скрипкина, модель Национальной школы красоты:
Всё это случилось очень спонтанно. Я никогда не хотела быть моделью и узнала про эту профессию от своей мамы.
Актёрское мастерство, психология и макроэкономика. На парах в Национальной школе красоты будущим моделям рассказывают и про азы светского этикета, и про финансовый ликбез.
Мария Скрипкина:
В первую очередь, учат любить себя, учат развивать навыки общения. У меня теперь очень много знакомых.
Павел Стрельченко, хореограф Национальной школы красоты:
Хореография у них один раз в неделю, то есть, обучение идёт где-то 4,5 месяца. Мы не ставим цель научить их красиво танцевать. Мы добиваемся больше тех элементов, которые нам нужны будут на подиуме.
Столичный адрес: Мельникайте, 4 знает каждая из тех, кому не понаслышке знаком титул «Мисс Беларусь». Здесь же готовят наших представительниц прекрасной половины для международных конкурсов.
Дмитрий Врублевский, заместитель директора Национальной школы красоты:
Запросы разные. На самом деле модели нужны все, потому что у каждой модели есть своя какая-то изюминка. У каждого дизайнера, фотографа есть свои требования, представления о проекте, где работает модель.
Второе место Юлии Синдеевой на конкурсе «Miss International-2009», титул первой вице-красавицы Марины Лепеши в том же году и Людмилы Якимович в 2011 на конкурсе Miss Supranational. Самой красивой девушкой Европы теперь официально называют минчанку Марию Василевич.
Мария Василевич:
100% я могу сказать, что все белоруски у нас красивые. Даже не только белоруски – все девушки красивые, красивые по-своему. Здесь вопрос, насколько грамотно ты преподносишь свои внешние данные, свои особенности. Можно обыграть любую фигуру и преподнести её так, что она будет сногсшибательной и самой красивой.
Заботясь о красоте – уверяла бессмертная Коко Шанель – стоит начать с сердца и души. А потом через паузу добавляла – иначе никакая косметика не спасёт! И пусть стандарты моды и тренды стиля давно обогнали время – белоруски умудряются покорять мир природным очарованием.