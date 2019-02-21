Штормовое предупреждение из-за сильного ветра объявлено в Беларуси на 21 февраля

Новости Беларуси. На 21 февраля в Беларуси объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщают Белгидромет и МЧС.

По восточной половине республики сохранится северо-западный ветер порывами до 15-18 м/с. В Минске порывы будут немного слабее – до 14 м/с.

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При таких порывах могут обрываться линии связи и электропередач, повреждаться слабо укреплённые конструкции, падать деревья.

Спасатели напоминают, что при штормовом предупреждении машину лучше поставить в гараж, или, по крайней мере, не парковать возле деревьев. Пешеходам следует соблюдать осторожность в местах, где на них может что-нибудь упасть.

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