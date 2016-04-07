Любимый пес Жанны Фриске заболел раком вскоре после смерти хозяйки

Новости России. Преданный пес певицы и актрисы Жанны Фриске серьезно болен. У пятилетнего лабрадора Улиуса ветеринары обнаружили опухоль.
Пес жил у Фриске с ноября 2010 года, часто сопровождал хозяйку на светских мероприятиях.
Новости России. Преданный пес певицы и актрисы Жанны Фриске серьезно болен. У пятилетнего лабрадора Улиуса ветеринары обнаружили опухоль.
Пес жил у Фриске с ноября 2010 года, часто сопровождал хозяйку на светских мероприятиях.
Фото. Жанна Фриске с собакой
Когда певица заболела, пес был рядом с ней.
После того, как летом прошлого года Жанна ушла из жизни, по словам родственников, пса словно подменили. Всегда жизнерадостный и активный, он стал сильно скучать, появились первые признаки того, что питомец заболел.
В поисках хозяйки Улиус бегал по дому, скулил, старался не выходить из ее комнаты. Спустя несколько недель пса забрала к себе младшая сестра певицы Наталья.
Наталья Фриске («Московскому комсомольцу»):
Да, Улиус болен. Ему диагностировали лимфому. И это произошло еще в ноябре. С той поры он и борется с раком. Вожу его на курс химиотерапии, ставят капельницы.
В данный момент у него ремиссия, и мы верим, что он справится с недугом.
Российские издания проводят мнение ветеринарных врачей. И, согласно информации, которой располагают специалисты, у собак и кошек рак диагностируют достаточно часто. И каждый случай индивидуален. Поэтому говорить о гарантиях или предсказать результат лечения Уиллиса не берутся.
Галина Живина, врач-ветеринар Шереметьевского приюта в Москве («Газете.Ru»):
Возникает рак у животных так же, как и у людей, – это гены. Я не склонна грешить на экологию или питание. Потому что за 30 лет моей практики эти заболевания идут на одном уровне, ровно. Просто раньше такие диагнозы не очень часто ставили, так как ветеринария была не на очень высоком уровне. Но эти заболевания были всегда.
«Друг познаётся в беде» – эту поговорку безоговорочно можно отнести именно к братьям нашим меньшим.
В одну секунду дружелюбный пёс превращается в разъярённого зверя. Бросает всё при звуке машины. Одна из них семь лет назад сбила его хозяина. С тех пор пёс не покидает место его гибели. Патрулирует территорию. Останавливает машины. Продолжение этой истории и другие трогательные истории о четвероногих товарищах здесь.