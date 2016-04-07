Любимый пес Жанны Фриске заболел раком вскоре после смерти хозяйки

Пес жил у Фриске с ноября 2010 года, часто сопровождал хозяйку на светских мероприятиях.

Когда певица заболела, пес был рядом с ней.

После того, как летом прошлого года Жанна ушла из жизни, по словам родственников, пса словно подменили. Всегда жизнерадостный и активный, он стал сильно скучать, появились первые признаки того, что питомец заболел.

В поисках хозяйки Улиус бегал по дому, скулил, старался не выходить из ее комнаты. Спустя несколько недель пса забрала к себе младшая сестра певицы Наталья.

Наталья Фриске («Московскому комсомольцу»):

Да, Улиус болен. Ему диагностировали лимфому. И это произошло еще в ноябре. С той поры он и борется с раком. Вожу его на курс химиотерапии, ставят капельницы.