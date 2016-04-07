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102-летняя британская спортсменка решила уйти из горнолыжного спорта

07 апреля 2016 10:22
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Новости Шотландии. 102-летняя Хильда Джеймисон была вынуждена отказаться от занятия лыжным спортом из-за заболевания глаз, которое сделало ее практически слепой.

Долгое время женщина пыталась бороться с болезнью. Кататься на лыжах ей помогали дочери. Но теперь она решила, что пришло время оставить свое хобби.

«Я очень сильно люблю этот спорт, но я уже взяла от жизни все»

говорит Миссис Джеймисон, которая научилась кататься на самодельных деревянных лыжах еще в 1930-х годах.

102-летняя британская спортсменка решила уйти из горнолыжного спорта-1

Хильда и ее муж Дэвид Джеймисон (умер в 2002-м) стали пионерами горнолыжного спорта в Шотландии.

Они основали Центр лыжного спорта Гленши, чтобы их страсть к спорту была доступна всем. Сейчас  там есть 27 подъемников для лыжников и 36 дорожек, что и делает Центр одним из самых лучших горнолыжных курортов Великобритании.

Любовь к лыжному спорту передалась и троим дочерям Хильды и Дэвида.

102-летняя британская спортсменка решила уйти из горнолыжного спорта-4


Фото. Cascade 

«У нас просто не было выбора»,  

смеется 69-летняя Хелен, которая участвовала в Олимпийских играх 1968 года в Гренобле и считает это заслугой своих родителей.

Хелен, дочь Хильды и Дэвида:
Лыжный спорт в тебе, и он всегда в тебе останется. Я бы не смогла жить без него.

У Хильды Джеймисон 10 внуков и 20 правнуков. Большинство из них стали призерами национальных чемпионатов и представляли Шотландию на международных соревнованиях, сообщает Metro.

102-летняя британская спортсменка решила уйти из горнолыжного спорта-7

Перевод: Екатерина Бурнос        

# Фотофакт # калейдоскоп # Зимние виды спорта # Хильда Джеймисон

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