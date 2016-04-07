Прямой эфир

Фотофакт: кафе с ежами открылось в Японии

07 апреля 2016 13:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Японии. Кафе Harry открылось в Токио несколько месяцев назад. Несмотря на этот факт, жители и гости города выстроились в очередь, чтобы в прямом смысле прикоснуться к колючему зверьку.

Стоит отметить, что заведение приютило у себя 30 ежей разных видов и размеров. Час игр и обнимашек с этими млекопитающими обойдется в тысячу японских йен (около 9 долларов). В праздники и выходные за это удовольствие придется заплатить чуть больше – 12 долларов.

Фотофакт: кафе с ежами открылось в Японии -1


PHOTO: Reuters, Thomas Peters

Владельцы кафе говорят, что пора расширяться, и отмечают: не ожидали, что ежи смогут составить конкуренцию кошкам, которые в Японии пользуются невероятной популярностью.

Иной раз хочется, чтобы как в сказке загадал желание и вмиг очутился под сводами готического собора где-нибудь во Франции или около бушующей воды Ниагарского водопада. Планирование перелетов, покупка билетов, бронирование гостиницы, составление маршрутов – голова идет кругом. Как путешествовать, не выходя из дома? Узнаете здесь.

# Фотофакт # калейдоскоп # Необычное

Другие новости рубрики

Все новости
Жизнь в браке: 11 фактов, о которых не говорят до свадьбы
07 апреля 2016 12:40

Жизнь в браке: 11 фактов, о которых не говорят до свадьбы

102-летняя британская спортсменка решила уйти из горнолыжного спорта
07 апреля 2016 10:22

102-летняя британская спортсменка решила уйти из горнолыжного спорта

Месси пожертвовал свои бутсы на благотворительность, что египтяне сочли оскорбительным
07 апреля 2016 09:56

Месси пожертвовал свои бутсы на благотворительность, что египтяне сочли оскорбительным