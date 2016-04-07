Фотофакт: кафе с ежами открылось в Японии

Новости Японии. Кафе Harry открылось в Токио несколько месяцев назад. Несмотря на этот факт, жители и гости города выстроились в очередь, чтобы в прямом смысле прикоснуться к колючему зверьку.
Стоит отметить, что заведение приютило у себя 30 ежей разных видов и размеров. Час игр и обнимашек с этими млекопитающими обойдется в тысячу японских йен (около 9 долларов). В праздники и выходные за это удовольствие придется заплатить чуть больше – 12 долларов.
PHOTO: Reuters, Thomas Peters
Владельцы кафе говорят, что пора расширяться, и отмечают: не ожидали, что ежи смогут составить конкуренцию кошкам, которые в Японии пользуются невероятной популярностью.
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