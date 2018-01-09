Минчанин снял на видео, как МКС пролетела на фоне Луны

По информации портала Astroromantics.by, 9 января в 7:52 жители Минска могли видеть яркую белую точку. Этой точкой, пересекающей Луну с запада на восток, была МКС.

Фото: скриншот из видео на канале Vitaly Hatsuk

Виталий Хацук запечатлел этот момент на видео при помощи телескопа. Ролик минчанин выложил на YouTube. Это видео посмотрели более 15 тысяч раз. Комментаторы призвали автора снимать ещё.

«Земляк, молодец! Снимай ещё!﻿», – написал Алексей.

Следующий пролёт МКС на фоне Луны можно будет увидеть в Минске 27 января в 23:20.