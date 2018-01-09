Прямой эфир

Минчанин снял на видео, как МКС пролетела на фоне Луны

09 января 2018 15:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Минчанин снял на видео транзит Международной Космической Станции вдоль Луны.

По информации портала Astroromantics.by, 9 января в 7:52 жители Минска могли видеть яркую белую точку. Этой точкой, пересекающей Луну с запада на восток, была МКС.

Минчанин снял на видео, как МКС пролетела на фоне Луны-1

Фото: скриншот из видео на канале Vitaly Hatsuk

Виталий Хацук запечатлел этот момент на видео при помощи телескопа. Ролик минчанин выложил на YouTube. Это видео посмотрели более 15 тысяч раз. Комментаторы призвали автора снимать ещё.

«Земляк, молодец! Снимай ещё!﻿», – написал Алексей.

Следующий пролёт МКС на фоне Луны можно будет увидеть в Минске 27 января в 23:20.

Весной прошлого года космонавт Олег Новицкий опубликовал фотографию Минска с МКС – здесь подробнее.

# Космос # калейдоскоп # Виталий Хацук # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Телеведущая Опра Уинфри собирается стать президентом США?
09 января 2018 08:02

Телеведущая Опра Уинфри собирается стать президентом США?

Группа Radiohead обвинила Лану Дель Рей в плагиате мелодии песни «Creep»
08 января 2018 11:53

Группа Radiohead обвинила Лану Дель Рей в плагиате мелодии песни «Creep»

Джоли, Портман, Стоун, Робби: лучшие женские образы церемонии «Золотой глобус-2018»
08 января 2018 10:09

Джоли, Портман, Стоун, Робби: лучшие женские образы церемонии «Золотой глобус-2018»