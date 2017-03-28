Прямой эфир

Лучший старт в прокате и голос Бондарчука: факты о мультфильме «Босс-молокосос»

28 марта 2017 09:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

23 марта на экраны вышел мультфильм студии Dreamworks «Босс-молокосос», в котором семилетний Тим становится старшим братом для младенца с дипломатом. Малыш оказывается прирожденным лидером, который хочет реализовать секретную миссию по спасению мира. Для этого ему нужна помощь Тима и их друзей. Мы собрали интересные факты о голосах мультфильма.

За первый уик-энд проката в минских кинотеатрах анимация собрала 149 тысяч 67 рублей. В России же

«Босс-молокосос» поставил рекорд по сборам оригинальной анимации на старте проката

за всю историю, обогнав на нынешней неделе мюзикл «Красавица и чудовище» и космический хоррор «Живое». Скорее всего, мультфильм не покинет тройку лидеров еще некоторое время.

Лучший старт в прокате и голос Бондарчука: факты о мультфильме «Босс-молокосос»-1

Фото: DreamWorks Animati

Делового младенца с дипломатом в англоязычной версии озвучил Алек Болдуин.

Это третья работа актера со студией Dreamworks – ранее Болдуин озвучивал Санту в «Хранителях снов» и льва Макунга во второй части «Мадагаскара». В интервью актер рассказал, что вдохновлялся старыми мультфильмами и теми людьми, которые их озвучивали. Болдуин признался, что этот фильм интересен будет и детям, и родителям, потому что шутки здесь срабатывают на разных уровнях – для малышей смешно, для взрослых остроумно.

Лучший старт в прокате и голос Бондарчука: факты о мультфильме «Босс-молокосос»-4

Источник: giphy.com

Алек Болдуин, актер:
Я всегда играю этих экстравагантных героев и пытаюсь полностью отдаваться каждому персонажу, потому что именно этого требует роль. Сценарист Майкл МакКаллерс был рядом, когда мы делали первые записи. Нельзя снять хороший фильм без хороших текстов. Многие великие певцы не пишут песен, а только поют их. Мы заставляем строчки звучать красиво. Я тоже не пишу песен, я просто их пою.

Лучший старт в прокате и голос Бондарчука: факты о мультфильме «Босс-молокосос»-7

Фото: DreamWorks Animati

Для русскоязычной аудитории малыш заговорил голосом актера Федора Бондарчука – о его самых значимых работах в кино можно прочитать здесь.

Для него это не первый опыт озвучивания мультфильма, например, голос актера можно услышать в лентах «Савва. Сердце воина», «Три богатыря на дальних берегах», «Ослепительный Барри и червяки диско». Бондарчук отмечал, что согласился участвовать в этом проекте, потому что это смешная и бодрая история, которая может быть близкой каждому из нас. А своими любимыми анимационными работами актер и режиссер называет диснеевских «Короля льва» и «В поисках Немо», а среди российских мультфильмов отмечает «Ежика в тумане».

Лучший старт в прокате и голос Бондарчука: факты о мультфильме «Босс-молокосос»-10

Фото: ru.hellomagazine.com

Федор Бондарчук, актер:
В новых мультфильмах есть определенное хулиганство, свобода — в частности, в диалогах. Никто не боится экспериментировать.

Лучший старт в прокате и голос Бондарчука: факты о мультфильме «Босс-молокосос»-13

Федор Бондарчук с внучками и младшим братом Таты Бондарчук Вовой на премьере мультфильма. Фото: ru.hellomagazine.com

Также в озвучивании мультфильма приняли участие американский комик Джимми Киммел, который озвучил отца, и актер Тоби Магуайр, для которого «Босс-молокосос» стал первой озвучкой анимационной работы.

# Фотофакт # калейдоскоп # Кино # Федор Бондарчук # Джимми Киммел # Алек Болдуин

Другие новости рубрики

Все новости
«Мама – моя сила»: в день своего 30-летия Полина Гагарина растрогала поклонников
27 марта 2017 17:38

«Мама – моя сила»: в день своего 30-летия Полина Гагарина растрогала поклонников

«Танец – поэма»: 7 фактов из жизни танцовщицы и шпионки Мата Хари
27 марта 2017 16:17

«Танец – поэма»: 7 фактов из жизни танцовщицы и шпионки Мата Хари

«Предложение противоречит смыслу мероприятия». Дистанционное участие Юлии Самойловой в «Евровидении» невозможно
24 марта 2017 09:16

«Предложение противоречит смыслу мероприятия». Дистанционное участие Юлии Самойловой в «Евровидении» невозможно