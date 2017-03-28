Лучший старт в прокате и голос Бондарчука: факты о мультфильме «Босс-молокосос»

23 марта на экраны вышел мультфильм студии Dreamworks «Босс-молокосос», в котором семилетний Тим становится старшим братом для младенца с дипломатом. Малыш оказывается прирожденным лидером, который хочет реализовать секретную миссию по спасению мира. Для этого ему нужна помощь Тима и их друзей. Мы собрали интересные факты о голосах мультфильма.

За первый уик-энд проката в минских кинотеатрах анимация собрала 149 тысяч 67 рублей. В России же

«Босс-молокосос» поставил рекорд по сборам оригинальной анимации на старте проката

за всю историю, обогнав на нынешней неделе мюзикл «Красавица и чудовище» и космический хоррор «Живое». Скорее всего, мультфильм не покинет тройку лидеров еще некоторое время.