Лучший старт в прокате и голос Бондарчука: факты о мультфильме «Босс-молокосос»
23 марта на экраны вышел мультфильм студии Dreamworks «Босс-молокосос», в котором семилетний Тим становится старшим братом для младенца с дипломатом. Малыш оказывается прирожденным лидером, который хочет реализовать секретную миссию по спасению мира. Для этого ему нужна помощь Тима и их друзей. Мы собрали интересные факты о голосах мультфильма.
За первый уик-энд проката в минских кинотеатрах анимация собрала 149 тысяч 67 рублей. В России же
«Босс-молокосос» поставил рекорд по сборам оригинальной анимации на старте проката
за всю историю, обогнав на нынешней неделе мюзикл «Красавица и чудовище» и космический хоррор «Живое». Скорее всего, мультфильм не покинет тройку лидеров еще некоторое время.
Делового младенца с дипломатом в англоязычной версии озвучил Алек Болдуин.
Это третья работа актера со студией Dreamworks – ранее Болдуин озвучивал Санту в «Хранителях снов» и льва Макунга во второй части «Мадагаскара». В интервью актер рассказал, что вдохновлялся старыми мультфильмами и теми людьми, которые их озвучивали. Болдуин признался, что этот фильм интересен будет и детям, и родителям, потому что шутки здесь срабатывают на разных уровнях – для малышей смешно, для взрослых остроумно.
Алек Болдуин, актер:
Я всегда играю этих экстравагантных героев и пытаюсь полностью отдаваться каждому персонажу, потому что именно этого требует роль. Сценарист Майкл МакКаллерс был рядом, когда мы делали первые записи. Нельзя снять хороший фильм без хороших текстов. Многие великие певцы не пишут песен, а только поют их. Мы заставляем строчки звучать красиво. Я тоже не пишу песен, я просто их пою.
Для русскоязычной аудитории малыш заговорил голосом актера Федора Бондарчука – о его самых значимых работах в кино можно прочитать здесь.
Для него это не первый опыт озвучивания мультфильма, например, голос актера можно услышать в лентах «Савва. Сердце воина», «Три богатыря на дальних берегах», «Ослепительный Барри и червяки диско». Бондарчук отмечал, что согласился участвовать в этом проекте, потому что это смешная и бодрая история, которая может быть близкой каждому из нас. А своими любимыми анимационными работами актер и режиссер называет диснеевских «Короля льва» и «В поисках Немо», а среди российских мультфильмов отмечает «Ежика в тумане».
Фото: ru.hellomagazine.com
Федор Бондарчук, актер:
В новых мультфильмах есть определенное хулиганство, свобода — в частности, в диалогах. Никто не боится экспериментировать.
Федор Бондарчук с внучками и младшим братом Таты Бондарчук Вовой на премьере мультфильма. Фото: ru.hellomagazine.com
Также в озвучивании мультфильма приняли участие американский комик Джимми Киммел, который озвучил отца, и актер Тоби Магуайр, для которого «Босс-молокосос» стал первой озвучкой анимационной работы.