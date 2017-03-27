«Танец – поэма»: 7 фактов из жизни танцовщицы и шпионки Мата Хари
Жизнь и смерть Мата Хари окружены тайнами и легендами. Однако известно одно: мало кто мог устоять перед искусством обольщения, которым обладала девушка. Одной из самых известных женщин 20 века называют Мата Хари – танцовщицу и шпионку. Мы собрали 7 фактов из жизни Мата Хари – от начала ее карьеры до ее печального завершения.
Стала культовым кинообразом
В свое время роль Мата Хари в кино играли Жанна Моро, Аста Нильсен, Жа Жа Габор, Сильвия Кристель. В 1931 году был снят фильм «Мата Хари» с Гретой Гарбо в главной роли – это была одна из любимых актрис Голливуда в то время.
Грета Гарбо в образе Мата Хари. Фото: Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
И сейчас образ танцовщицы-шпионки интересен режиссерам – в марте на экраны вышел сериал «Мата Хари», где рассказывается о последних пятнадцати годах знаменитой женщины, которую в фильме играет француженка Ваина Джоканте. Всего зрителям будет показано 12 серий. Это международный проект, в котором приняли участие Кристофер Ламберт, Жерар Депардье, Рутгер Хауэр, Максим Матвеев, Ксения Расппопорт, Александр Петров.
Кадр из сериала «Мата Хари». Фото: ru.hellomagazine.com
Роль сербской шпионки Златки Дженич сыграла Светлана Ходченкова. О других ролях актрисы можно прочитать здесь.
Кадр из сериала «Мата Хари». Фото: ru.hellomagazine.com
Начала танцевать из-за тяжелой жизни
Настоящее имя Мата Хари – Маргарета Гертруда Зелле. Она родилась в Голландии в 1876 году в семье шляпного мастера. До 13 лет получала хорошее образование и жила в достатке. После того, как отец обанкротился, а мать умерла, девочку отправили жить к дяде.
C мужем. Фото: Bornmeer-Tresoar The Netherlands
В 18 лет Маргарета вышла замуж за Рудольфа Маклида – офицера, который был старше ее на двадцать лет. По службе Маклида отправили на Восток – в Индию и Индонезию, куда он взял с собой юную жену. Мужчина отличался буйным характером – он пил и избивал Маргарету. В этом браке родилось двое детей – мальчик и девочка, но семейная идиллия не наступала.
Когда детям было около двух лет, их отец наказал мужа служанки, которая имела доступ к еде семьи. Она подсыпала яд в детскую пищу и подала ее на стол. Мальчик умер сразу же, а девочка выжила, что назвали настоящим чудом.
После этого случая брак окончательно распался – Рудольф получил полную опеку над девочкой, а Маргарета переехала в Париж, где решила зарабатывать на жизнь танцами. Столицу Франции она выбрала, потому что считала этот город особенным, называла его «манящим».
Фото: KEYSTONE-FRANCE/Getty Images
Окружила себя легендами
В 1905 году, когда Маргарет было почти 30 лет, она окончательно порвала с прошлым и взяла себе сценический псевдоним Мата Хари. В переводе с малайского языка новое имя означало «солнце утренней зари».
Фото: Heritage Images/Getty Images
Девушка начинает исполнять восточные танцы, делая акцент на том, что экзотика в начале века была очень популярна. К тому же она долгое время прожила в Юго-Восточной Азии и Индии, где запомнила некоторые элементы настоящих танцоров Востока.
Фото: MONDADORI PORTFOLIO/Getty Images
Чтобы сделать свой образ еще загадочнее,
Мата Хари рассказывает историю о том, что она принцесса из знатного индийского рода,
что ее мать умерла при родах, а ей пришлось жить в храмах, где она искусно овладела танцами. История сработала – люди стояли в очередях и готовы были платить большие деньги, чтобы вживую увидеть ее танец.
Фото: WALERY/HULTON ARCHIVE/Getty Images
Выступала на крупных европейских площадках
Со своей необычной программой – экзотические танцы и стриптиз, который она исполняла на сцене, усыпанной розами, Мата Хари выступала не только на небольших площадках. Она собрала даже Ла Скала в Милане и театр в Монте-Карло. Свое творчество она считала чистым искусством.
Фото: Heritage Images/Getty Images
Мата Хари, танцовщица:
Танец – поэма, в ней каждое движение – слово.
Мужчины были без ума от обольстительницы. В ее любовниках значились промышленники, банкиры, магнаты, кронпринцы. Ей посвящали музыку Джакомо Пуччини и Жюль Массне, но девушка была очень расчетлива и когда находила более богатого покровителя, то расставалась с остальными.
H-21
Летом 1914 года Мата Хари познакомится с немецким банкиром, который свел ее с разведкой Германии. Там танцовщица была известна под кодовым именем Н-21.
Фото: Hulton Archive/Getty Images
Когда французы начнут подозревать девушку в шпионаже, она станет двойным агентом, чтобы не вызывать подозрений. Мата Хари работала и на немецкую, и на французскую армию. Однако ей не удалось долго разрываться между двумя противниками, и в феврале 1917 года обольстительницу арестовала французская разведка.
Большая любовь
Любовью Мата Хари стал русский офицер Вадим Маслов, с которым они познакомились в 1916 году в своем любимом городе – Париже. Во время войны офицера сильно ранят и влюбленная женщина приедет к Маслову в госпиталь у прифронтовой зоны. Там французские власти обвинят ее в шпионаже и посадят в тюрьму. Интересно, что Маслов назовет роман с Маргаретой незначительным.
В книге Паоло Коэльо «Мата Хари. Шпионка», где описывается жизнь танцовщицы, Мата Хари скажет, что «Любовь – яд. Стоит вам влюбиться – и вы больше не хозяйка своей жизни, все ваши мысли, ваше сердце принадлежат другому человеку. Любовь угрожает самому вашему существованию. Вы идете на все, чтобы сохранить того, кто вам мил, и не видите приближающейся опасности. Между тем эта необъяснимая дьявольская выдумка под названием любовь постепенно стирает все, что было вами, и оставляет вместо вас существо, которое желал бы видеть предмет ваших чувств».
Арест и суд
За решеткой Мата Хари провела восемь месяцев. Ее пытались выкупить у судьи и спасти многие ее любовники, но ничего не вышло. Девушка утверждала, что никогда не занималась шпионажем против Франции, которую очень любила.
Фото: ULLSTEIN BILD/Getty Images
В июле 1917 года Мата Хари приговорили к расстрелу. 15 октября решение суда было исполнено. На казнь знаменитая танцовщица пришла в широкополой шляпе, белых перчатках и изящном платье. Девушка попросила не завязывать ей глаза. После смерти ее тело передали в анатомический театр.
Мата Хари после ее ареста. Фото: ULLSTEIN BILD/Getty Images
Однако даже смерть Мата Хари вызвала много сплетен, например, некоторые газеты писали, что ее казнили обнаженной или что она послала воздушный поцелуй тем, кто исполнял приказ.
Мата Хари. Как дочь владельца шляпного магазина прошла путь от прославленной танцовщицы до немецкого шпиона (читать дальше).