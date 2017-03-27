«Танец – поэма»: 7 фактов из жизни танцовщицы и шпионки Мата Хари

Жизнь и смерть Мата Хари окружены тайнами и легендами. Однако известно одно: мало кто мог устоять перед искусством обольщения, которым обладала девушка. Одной из самых известных женщин 20 века называют Мата Хари – танцовщицу и шпионку. Мы собрали 7 фактов из жизни Мата Хари – от начала ее карьеры до ее печального завершения. Стала культовым кинообразом В свое время роль Мата Хари в кино играли Жанна Моро, Аста Нильсен, Жа Жа Габор, Сильвия Кристель. В 1931 году был снят фильм «Мата Хари» с Гретой Гарбо в главной роли – это была одна из любимых актрис Голливуда в то время.



Грета Гарбо в образе Мата Хари. Фото: Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)

И сейчас образ танцовщицы-шпионки интересен режиссерам – в марте на экраны вышел сериал «Мата Хари», где рассказывается о последних пятнадцати годах знаменитой женщины, которую в фильме играет француженка Ваина Джоканте. Всего зрителям будет показано 12 серий. Это международный проект, в котором приняли участие Кристофер Ламберт, Жерар Депардье, Рутгер Хауэр, Максим Матвеев, Ксения Расппопорт, Александр Петров.

Кадр из сериала «Мата Хари». Фото: ru.hellomagazine.com

Роль сербской шпионки Златки Дженич сыграла Светлана Ходченкова. О других ролях актрисы можно прочитать здесь.

Кадр из сериала «Мата Хари». Фото: ru.hellomagazine.com

Начала танцевать из-за тяжелой жизни Настоящее имя Мата Хари – Маргарета Гертруда Зелле. Она родилась в Голландии в 1876 году в семье шляпного мастера. До 13 лет получала хорошее образование и жила в достатке. После того, как отец обанкротился, а мать умерла, девочку отправили жить к дяде.

C мужем. Фото: Bornmeer-Tresoar The Netherlands

В 18 лет Маргарета вышла замуж за Рудольфа Маклида – офицера, который был старше ее на двадцать лет. По службе Маклида отправили на Восток – в Индию и Индонезию, куда он взял с собой юную жену. Мужчина отличался буйным характером – он пил и избивал Маргарету. В этом браке родилось двое детей – мальчик и девочка, но семейная идиллия не наступала. Когда детям было около двух лет, их отец наказал мужа служанки, которая имела доступ к еде семьи. Она подсыпала яд в детскую пищу и подала ее на стол. Мальчик умер сразу же, а девочка выжила, что назвали настоящим чудом.

Фото: biography.com

После этого случая брак окончательно распался – Рудольф получил полную опеку над девочкой, а Маргарета переехала в Париж, где решила зарабатывать на жизнь танцами. Столицу Франции она выбрала, потому что считала этот город особенным, называла его «манящим».

Фото: KEYSTONE-FRANCE/Getty Images Окружила себя легендами В 1905 году, когда Маргарет было почти 30 лет, она окончательно порвала с прошлым и взяла себе сценический псевдоним Мата Хари. В переводе с малайского языка новое имя означало «солнце утренней зари».

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Девушка начинает исполнять восточные танцы, делая акцент на том, что экзотика в начале века была очень популярна. К тому же она долгое время прожила в Юго-Восточной Азии и Индии, где запомнила некоторые элементы настоящих танцоров Востока.

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Чтобы сделать свой образ еще загадочнее, Мата Хари рассказывает историю о том, что она принцесса из знатного индийского рода, что ее мать умерла при родах, а ей пришлось жить в храмах, где она искусно овладела танцами. История сработала – люди стояли в очередях и готовы были платить большие деньги, чтобы вживую увидеть ее танец.

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Выступала на крупных европейских площадках Со своей необычной программой – экзотические танцы и стриптиз, который она исполняла на сцене, усыпанной розами, Мата Хари выступала не только на небольших площадках. Она собрала даже Ла Скала в Милане и театр в Монте-Карло. Свое творчество она считала чистым искусством.

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Мата Хари, танцовщица:

Танец – поэма, в ней каждое движение – слово. Мужчины были без ума от обольстительницы. В ее любовниках значились промышленники, банкиры, магнаты, кронпринцы. Ей посвящали музыку Джакомо Пуччини и Жюль Массне, но девушка была очень расчетлива и когда находила более богатого покровителя, то расставалась с остальными. H-21 Летом 1914 года Мата Хари познакомится с немецким банкиром, который свел ее с разведкой Германии. Там танцовщица была известна под кодовым именем Н-21.

Фото: Hulton Archive/Getty Images

Когда французы начнут подозревать девушку в шпионаже, она станет двойным агентом, чтобы не вызывать подозрений. Мата Хари работала и на немецкую, и на французскую армию. Однако ей не удалось долго разрываться между двумя противниками, и в феврале 1917 года обольстительницу арестовала французская разведка. Большая любовь Любовью Мата Хари стал русский офицер Вадим Маслов, с которым они познакомились в 1916 году в своем любимом городе – Париже. Во время войны офицера сильно ранят и влюбленная женщина приедет к Маслову в госпиталь у прифронтовой зоны. Там французские власти обвинят ее в шпионаже и посадят в тюрьму. Интересно, что Маслов назовет роман с Маргаретой незначительным. В книге Паоло Коэльо «Мата Хари. Шпионка», где описывается жизнь танцовщицы, Мата Хари скажет, что «Любовь – яд. Стоит вам влюбиться – и вы больше не хозяйка своей жизни, все ваши мысли, ваше сердце принадлежат другому человеку. Любовь угрожает самому вашему существованию. Вы идете на все, чтобы сохранить того, кто вам мил, и не видите приближающейся опасности. Между тем эта необъяснимая дьявольская выдумка под названием любовь постепенно стирает все, что было вами, и оставляет вместо вас существо, которое желал бы видеть предмет ваших чувств». Арест и суд За решеткой Мата Хари провела восемь месяцев. Ее пытались выкупить у судьи и спасти многие ее любовники, но ничего не вышло. Девушка утверждала, что никогда не занималась шпионажем против Франции, которую очень любила.

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В июле 1917 года Мата Хари приговорили к расстрелу. 15 октября решение суда было исполнено. На казнь знаменитая танцовщица пришла в широкополой шляпе, белых перчатках и изящном платье. Девушка попросила не завязывать ей глаза. После смерти ее тело передали в анатомический театр.

Мата Хари после ее ареста. Фото: ULLSTEIN BILD/Getty Images