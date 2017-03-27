«Мама – моя сила»: в день своего 30-летия Полина Гагарина растрогала поклонников
Новости России. Пожелания здоровья и творческого роста в эти минуты поступают в адрес Полины Гагариной. Популярная певица празднует 30-летие. На ее страницах в социальных сетях – тысячи поздравлений. Поклонники не скупятся на теплые слова, чаще всего желают семейного благополучия и новых хитов.
В день своего рождения Гагарина порадовала своих подписчиков в Instagram. Полина Сергеевна разместила свою детскую фотографию, на которой девочка Полина запечатлена вместе с мамой, Екатериной Мучкаевой.
Источник: instagram.com/gagara1987/
Поклонники отметили, что Полина – потрясающая дочь, и в комментариях поблагодарили маму певицы за достойное воспитание.
Сама Полина Гагарина в интервью неоднократно рассказывала, насколько важно, чтобы в семье всегда царили уют, тепло и взаимопонимание. С нежностью и трепетом она говорит о своем супруге Дмитрии Исхакове и девятилетнем Андрее, сыне от первого брака.
Полина Гагарина с мужем Дмитрием Исхаковым. Источник фото: instagram.com/gagara1987/
Полина Гагарина (в интервью журналу HELLO!):
Я взрывной человек, а Дима меня бережет. В моменты моей раздражительности или отчаяния он находит правильные слова поддержки, и я успокаиваюсь. Конечно, я локомотив в семье, но локомотиву для работы нужно топливо, хорошо смазанные колеса, прямые рельсы. И Дима с мамой всегда мне это обеспечивают. Ну а сын, понятное дело, з – половина моего сердца. Я постоянно думаю о нем: где он сейчас, что делает, во сколько у него закончится теннис, во сколько нужно его покормить, где с ним погулять. Андрею девять лет, и у него идет активный период взросления. К счастью, он растет очень послушным мальчиком, и в этом большая заслуга моей мамы. Она вообще ас по воспитанию. Мы все у нее ходим по струнке. Она – наш фундамент, наша почва. И она очень дружна с Димой. Он покорил ее чувством юмора, легкостью, самоиронией. За эти качества мама, кажется, готова носить его на руках.
«Супруг – романтик», – признается Гагарина. И в день рождения любимой супруги он в очередной раз это доказывает.
Источник: instagram.com/isxakov/
Напомним, Полина Гагарина готовиться во второй раз стать мамой. В поздравлениях коллеги желают «счастливого прибавления».
Филипп Киркоров поздравляет Полину Гагарину. Источник: instagram.com/fkirkorov/
Сергей Лазарев поздравляет Полину Гагарину. Источник фото: instagram.com/lazarevsergey/
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