«Мама – моя сила»: в день своего 30-летия Полина Гагарина растрогала поклонников



Полина Гагарина с мужем Дмитрием Исхаковым. Источник фото: instagram.com/gagara1987/



Полина Гагарина (в интервью журналу HELLO!):

Я взрывной человек, а Дима меня бережет. В моменты моей раздражительности или отчаяния он находит правильные слова поддержки, и я успокаиваюсь. Конечно, я локомотив в семье, но локомотиву для работы нужно топливо, хорошо смазанные колеса, прямые рельсы. И Дима с мамой всегда мне это обеспечивают. Ну а сын, понятное дело, з – половина моего сердца. Я постоянно думаю о нем: где он сейчас, что делает, во сколько у него закончится теннис, во сколько нужно его покормить, где с ним погулять. Андрею девять лет, и у него идет активный период взросления. К счастью, он растет очень послушным мальчиком, и в этом большая заслуга моей мамы. Она вообще ас по воспитанию. Мы все у нее ходим по струнке. Она – наш фундамент, наша почва. И она очень дружна с Димой. Он покорил ее чувством юмора, легкостью, самоиронией. За эти качества мама, кажется, готова носить его на руках.



«Супруг – романтик», – признается Гагарина. И в день рождения любимой супруги он в очередной раз это доказывает.





Источник: instagram.com/isxakov/