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Младенцу впервые помыли голову. Эти кадры растрогали сеть

24 июля 2019 11:56
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Родители новорожденной малышки запечатлели на видео первое мытье ее головы. Младенец перенес процедуру с довольным выражением лица.

Младенцу впервые помыли голову. Эти кадры растрогали сеть-1

Изображение из видео, опубликованного на YouTube-канале «Jukin Media»

Умилительный ролик записали родители малышки в роддоме Огайо. На записи медперсонал аккуратно ухаживает за головой новорожденной. Особенное наслаждение ребенок испытал, когда медсестра смывала шампунь. Сообщается, что звезду видео зовут Амира и ей в момент записи видео было всего два дня с момента рождения.

Младенцу впервые помыли голову. Эти кадры растрогали сеть-4

Изображение из видео, опубликованного на YouTube-канале «Jukin Media»

Выяснилось, что родители девочки не ожидали такой популярности видео в сети. Отец малышки выложил видео, чтобы поделиться милыми кадрами с близкими.

Младенцу впервые помыли голову. Эти кадры растрогали сеть-7

Изображение из видео, опубликованного на YouTube-канале «Jukin Media»

Видео, на котором ребенок впервые увидел себя в зеркало, никого не оставило равнодушным. Смотрите реакцию малыша здесь.

# Дети # калейдоскоп # Фотофакт

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