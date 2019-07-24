Младенцу впервые помыли голову. Эти кадры растрогали сеть

Родители новорожденной малышки запечатлели на видео первое мытье ее головы. Младенец перенес процедуру с довольным выражением лица.
Родители новорожденной малышки запечатлели на видео первое мытье ее головы. Младенец перенес процедуру с довольным выражением лица.
Изображение из видео, опубликованного на YouTube-канале «Jukin Media»
Умилительный ролик записали родители малышки в роддоме Огайо. На записи медперсонал аккуратно ухаживает за головой новорожденной. Особенное наслаждение ребенок испытал, когда медсестра смывала шампунь. Сообщается, что звезду видео зовут Амира и ей в момент записи видео было всего два дня с момента рождения.
Изображение из видео, опубликованного на YouTube-канале «Jukin Media»
Выяснилось, что родители девочки не ожидали такой популярности видео в сети. Отец малышки выложил видео, чтобы поделиться милыми кадрами с близкими.
Изображение из видео, опубликованного на YouTube-канале «Jukin Media»
Видео, на котором ребенок впервые увидел себя в зеркало, никого не оставило равнодушным. Смотрите реакцию малыша здесь.