Младенцу впервые помыли голову. Эти кадры растрогали сеть

Умилительный ролик записали родители малышки в роддоме Огайо. На записи медперсонал аккуратно ухаживает за головой новорожденной. Особенное наслаждение ребенок испытал, когда медсестра смывала шампунь. Сообщается, что звезду видео зовут Амира и ей в момент записи видео было всего два дня с момента рождения.