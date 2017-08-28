Скончалась французская актриса Мирей Дарк, бывшая возлюбленная Алена Делона

Новости Франции. Французское издание Parisien сообщает, что в ночь на 28 августа на 80-ом году жизни умерла актриса Мирей Дарк . 15 лет она была возлюбленной Алена Делона.

В последние годы состояние актрисы было крайне тяжелым. Она перенесла три кровоизлияния в мозг и две операции на сердце. Еще в начале 80-ых Дарк попала в серьезную автокатастрофу, после которой стала появляться в кино гораздо реже. После происшествия актриса освоила профессию режиссера-документалиста и выпустила автобиографию.

Популярность Мирей Дарк принесла комедия «Высокий блондин в черном ботинке» и ее продолжение. На ее счету роли во французских хитах «Мадли», «Фантазия от пентюхов», «Борсалино и компания», «Ледяная грудь», «Спешащий человек», «Смерть негодяя».

С 1969 года Дарк состояла в отношениях с Аленом Делоном. Пара была вместе около 15 лет, а их роман стал одним из самых обсуждаемых в истории французского шоу-бизнеса.