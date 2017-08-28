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Скончалась французская актриса Мирей Дарк, бывшая возлюбленная Алена Делона

28 августа 2017 09:40
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Новости Франции. Французское издание Parisien сообщает, что в ночь на 28 августа на 80-ом году жизни умерла актриса Мирей Дарк. 15 лет она была возлюбленной Алена Делона.

Скончалась французская актриса Мирей Дарк, бывшая возлюбленная Алена Делона -1

Фото: Parisien

В последние годы состояние актрисы было крайне тяжелым. Она перенесла три кровоизлияния в мозг и две операции на сердце. Еще в начале 80-ых Дарк попала в серьезную автокатастрофу, после которой стала появляться в кино гораздо реже. После происшествия актриса освоила профессию режиссера-документалиста и выпустила автобиографию.

Скончалась французская актриса Мирей Дарк, бывшая возлюбленная Алена Делона -4

«Высокий блондин в черном ботинке». Фото: imdb.com

Популярность Мирей Дарк принесла комедия «Высокий блондин в черном ботинке» и ее продолжение. На ее счету роли во французских хитах «Мадли», «Фантазия от пентюхов», «Борсалино и компания», «Ледяная грудь», «Спешащий человек», «Смерть негодяя».

С 1969 года Дарк состояла в отношениях с Аленом Делоном. Пара была вместе около 15 лет, а их роман стал одним из самых обсуждаемых в истории французского шоу-бизнеса.

# Некролог # калейдоскоп # Ален Делон # Звезды # Фотофакт # Кино

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