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Лучшая защита – это нападение. Как спасти ёлку от лап усатого вредителя?

16 декабря 2021 11:10
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Новый год – это именно та пора, когда хочется волшебства и уюта. Для создания соответствующей атмосферы многие украшают свой дом различным рождественским декором: ставят и наряжают ёлку, вешают на балконы гирлянды, зажигают свечи и запасаются мягкими пледами. Однако обладателям мурлыкающих и царапающихся созданий в такое время особенно тяжело себя порадовать новогодними атрибутами. Ведь то, что лежит не на своём месте, кот быстро поправит и наведёт собственные порядки.  

Девушка по имени Бекка в своём TikTok раскрыла секрет решения этой проблемы. Блогерша посоветовала напугать питомца раньше, чем он заинтересуется новыми элементами интерьера.  

Лучшая защита – это нападение. Как спасти ёлку от лап усатого вредителя?-1

Фото: tiktok.com/@becs.richards  

На видео девушка демонстрирует, как на практике работает её метод. Оказалось, такой способ защиты новогодних украшений от мяукающих вредителей действительно работает. Кот Бекки, увидев стремительно приближающуюся ель, решил спасаться бегством.  

Затронутая девушкой тема оказалась для многих актуальной. Опубликованное видео посмотрело более 32 миллионов пользователей. Видимо, в этом году ёлки будут спасены!  

Кстати, недавно мы делились смешными фотографиями котиков. Увидеть весь спектр эмоций этих зверушек можно здесь.  

# Домашние животные # калейдоскоп # Фотофакт

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