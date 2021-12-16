Лучшая защита – это нападение. Как спасти ёлку от лап усатого вредителя?

Новый год – это именно та пора, когда хочется волшебства и уюта. Для создания соответствующей атмосферы многие украшают свой дом различным рождественским декором: ставят и наряжают ёлку, вешают на балконы гирлянды, зажигают свечи и запасаются мягкими пледами. Однако обладателям мурлыкающих и царапающихся созданий в такое время особенно тяжело себя порадовать новогодними атрибутами. Ведь то, что лежит не на своём месте, кот быстро поправит и наведёт собственные порядки.

Девушка по имени Бекка в своём TikTok раскрыла секрет решения этой проблемы. Блогерша посоветовала напугать питомца раньше, чем он заинтересуется новыми элементами интерьера.