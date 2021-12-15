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Из-за смущения решила притвориться незнакомкой. Необычная история свидания

15 декабря 2021 11:46
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Как преодолеть страх перед общением с противоположным полом? Порой молодые люди попадают в неловкие ситуации из-за своего смущения. Некоторые девушки и юноши идут на различные уловки, чтобы достичь своей цели и пообщаться с понравившимися незнакомцами.  

Одной из таких историй поделилась пользовательница TikTok. На кадрах видео девушка рассказала, как познакомилась в интернете с потенциальным партнёром с фейкового аккаунта, после чего пригласила юношу на свидание.  

Из-за смущения решила притвориться незнакомкой. Необычная история свидания-1

Фото: tiktok.com/@virgh0eeee  

Войдя в бар, блогерша увидела парня по переписке, но не стала сразу раскрывать все карты и села поодаль от него. Девушка некоторое время наблюдала, как молодой человек всё больше расстраивается из-за несостоявшегося свидания, а после подошла к нему, притворяясь, что впервые его видит.  

Такая «случайная» встреча сблизила пару. Сейчас молодые люди находятся в отношениях уже больше двух лет, а настоящую историю знакомства юноша не знает до сих пор.  

Из-за смущения решила притвориться незнакомкой. Необычная история свидания-4

Фото: pexels.com  

Опубликованное видео с признанием посмотрело более восьми миллионов пользователей, а комментаторы под постом разделились на два лагеря: некоторые считают такой поступок неприемлемым, а кто-то находит поведение девушки забавным.  

Кстати, недавно мы делились несколькими вопросами, которые помогут завязать разговор и предостерегут от неловких ситуаций – подробности здесь.  

# Необычное # калейдоскоп # Фотофакт

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