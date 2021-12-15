Из-за смущения решила притвориться незнакомкой. Необычная история свидания
Как преодолеть страх перед общением с противоположным полом? Порой молодые люди попадают в неловкие ситуации из-за своего смущения. Некоторые девушки и юноши идут на различные уловки, чтобы достичь своей цели и пообщаться с понравившимися незнакомцами.
Одной из таких историй поделилась пользовательница TikTok. На кадрах видео девушка рассказала, как познакомилась в интернете с потенциальным партнёром с фейкового аккаунта, после чего пригласила юношу на свидание.
Фото: tiktok.com/@virgh0eeee
Войдя в бар, блогерша увидела парня по переписке, но не стала сразу раскрывать все карты и села поодаль от него. Девушка некоторое время наблюдала, как молодой человек всё больше расстраивается из-за несостоявшегося свидания, а после подошла к нему, притворяясь, что впервые его видит.
Такая «случайная» встреча сблизила пару. Сейчас молодые люди находятся в отношениях уже больше двух лет, а настоящую историю знакомства юноша не знает до сих пор.
Опубликованное видео с признанием посмотрело более восьми миллионов пользователей, а комментаторы под постом разделились на два лагеря: некоторые считают такой поступок неприемлемым, а кто-то находит поведение девушки забавным.
Кстати, недавно мы делились несколькими вопросами, которые помогут завязать разговор и предостерегут от неловких ситуаций – подробности здесь.