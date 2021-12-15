Из-за смущения решила притвориться незнакомкой. Необычная история свидания

Как преодолеть страх перед общением с противоположным полом? Порой молодые люди попадают в неловкие ситуации из-за своего смущения. Некоторые девушки и юноши идут на различные уловки, чтобы достичь своей цели и пообщаться с понравившимися незнакомцами.

Одной из таких историй поделилась пользовательница TikTok. На кадрах видео девушка рассказала, как познакомилась в интернете с потенциальным партнёром с фейкового аккаунта, после чего пригласила юношу на свидание.