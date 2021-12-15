Что нужно знать о накопительной пенсии? Рассказывает юрист

Выйти на заслуженный отдых и обзавестись дополнительной финансовой подушкой безопасности теперь стало проще. C 1 октября 2022 года в Беларуси можно будет уплачивать страховые взносы на накопительную пенсию.

Александр Костюкевич, юрист:

27 сентября 2021 года подписан Указ Президента № 367 «О добровольном страховании дополнительной накопительной пенсии», который предусматривает возможность с 1 октября 2022 года работникам, за которых работодатели платят взносы в ФСН, дополнительно производить отчисления посредством заключения договора с Республиканским унитарным страховым предприятием «Стравита».

Размер страхового взноса работник вправе выбрать сам. Александр Костюкевич:

Общий размер, максимальный, который может быть выплачен страхователями, то есть нашими работниками, составляет 13 %. Если мы решили платить взнос, например, 6 %, то 3 % будет выплачивать страхователь-работник, 3 % – наниматель. Если мы решили платить 7 %, то общий взнос будет составлять 10 %, из которых 7 % платит работник-страхователь, не более 3 % будет платить наниматель. Без приятных бонусов не обошлось. Указом также предусмотрены и льготы для всех участников новой программы.

Александр Костюкевич:

Основная льгота – это возможность, что данная дополнительная пенсия может быть предметом наследования. Если страхователь умирает, то она включается в наследственную массу. Также будет предоставляться по заявлению работника из суммы взноса социальный вычет в размере того, который непосредственно работник сам заплатил. То есть если он заплатил 100 рублей, соответственно, 100 рублей может быть социальный вычет, от этих 100 рублей не будет удерживаться подоходный налог по ставке 13 %. Также предусмотрена льгота, что не будет удержан подоходный налог из нашей дополнительной пенсии по достижению пенсионного возраста. Подоходный налог из этих сумм удерживаться не будет.

Прервать договор и забрать деньги раньше положенного не удастся. Но есть исключения из правила. Работник, которому установят 1 или 2 группу инвалидности до выхода на заслуженный отдых, может претендовать на получение накопительной пенсии.