Девушка считала, что парень мало помогает ей по дому. В ответ молодой человек просмотрел записи видеокамеры за 1,5 года

Девушка обвиняла парня в том, что он слишком мало помогает ей с уборкой. Когда юноша доказал, что это не так, девушка предложила разорвать отношения. Эту историю рассказал пользователь Reddit, который захотел узнать, поступил ли он слишком грубо по отношению к своей возлюбленной. 25-летний автор публикации начал с того, что у него есть 25-летняя девушка Анна (имя изменено). Пара встречается с колледжа, отношения длятся пять лет. Закончив учреждение образования, они старались встречаться хотя бы раз в неделю. В 2018 году Анна нашла работу в городе автора публикации. Молодые люди решили съехаться и жить вместе. Как поясняет пользователь Reddit, в городе нередко случаются кражи, поэтому в их доме установлены камеры, которые реагируют на движение. Примерно через год после начала совместной жизни девушка стала жаловаться, что парень мало помогает ей с уборкой, хотя они договаривались заниматься этим по очереди. Юноша отметил, что с детства приучен помогать по дому, ведь просто оставленная в раковине тарелка грозила ему неделей без видеоигр.

Фото: pixabay.com

Долгое время автор публикации просто отмахивался, считая это пустой болтовнёй, однако несколько месяцев назад нападки стали серьёзнее. «Вы только посмотрите! Неужели ты убираешься?», – сказала Анна пользователю Reddit, когда он пылесосил. Автор истории спросил у неё, почему она злится. Девушка ответила, что юноша за всё время их сожительства, наверное, только дважды брал в руки пылесос. Парень усомнился в своей памяти, но решил не нагнетать обстановку. На прошлой неделе Анна полностью потеряла терпение и сказала, что теперь, когда они оба много времени проводят дома, стало очевидно, насколько мало юноша помогает ей. Молодой человек вновь задумался: уж не подводит ли его память? После этого автор публикации проверил записи видеокамер, которые были установлены в доме. Изучив архив за полтора года, парень выяснил следующее: Анна протирала пыль или пылесосила в 5 раз чаще, чем он. Однако автор публикации мыл посуду в 20 раз чаще, чем его девушка. Далее парень поделился своими наблюдениями с Анной. Девушка вспыхнула и сказала, что это вмешательство в её личную жизнь. После этого Анна заявила, что не желает продолжать эти отношения и хочет уйти. Также девушка поделилась случившимся с их общими друзьями, которые встали на её сторону. Их знакомые сказали автору истории, что его проверка записей видеокамеры просто оскорбительна, нельзя так контролировать других людей. Поэтому парень решил спросить у пользователей Reddit, был ли он неправ.

Фото: pixabay.com