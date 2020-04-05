Девушка считала, что парень мало помогает ей по дому. В ответ молодой человек просмотрел записи видеокамеры за 1,5 года
Девушка обвиняла парня в том, что он слишком мало помогает ей с уборкой. Когда юноша доказал, что это не так, девушка предложила разорвать отношения.
Эту историю рассказал пользователь Reddit, который захотел узнать, поступил ли он слишком грубо по отношению к своей возлюбленной.
25-летний автор публикации начал с того, что у него есть 25-летняя девушка Анна (имя изменено). Пара встречается с колледжа, отношения длятся пять лет. Закончив учреждение образования, они старались встречаться хотя бы раз в неделю.
В 2018 году Анна нашла работу в городе автора публикации. Молодые люди решили съехаться и жить вместе. Как поясняет пользователь Reddit, в городе нередко случаются кражи, поэтому в их доме установлены камеры, которые реагируют на движение.
Примерно через год после начала совместной жизни девушка стала жаловаться, что парень мало помогает ей с уборкой, хотя они договаривались заниматься этим по очереди. Юноша отметил, что с детства приучен помогать по дому, ведь просто оставленная в раковине тарелка грозила ему неделей без видеоигр.
Долгое время автор публикации просто отмахивался, считая это пустой болтовнёй, однако несколько месяцев назад нападки стали серьёзнее.
«Вы только посмотрите! Неужели ты убираешься?», – сказала Анна пользователю Reddit, когда он пылесосил.
Автор истории спросил у неё, почему она злится. Девушка ответила, что юноша за всё время их сожительства, наверное, только дважды брал в руки пылесос. Парень усомнился в своей памяти, но решил не нагнетать обстановку.
На прошлой неделе Анна полностью потеряла терпение и сказала, что теперь, когда они оба много времени проводят дома, стало очевидно, насколько мало юноша помогает ей. Молодой человек вновь задумался: уж не подводит ли его память?
После этого автор публикации проверил записи видеокамер, которые были установлены в доме. Изучив архив за полтора года, парень выяснил следующее: Анна протирала пыль или пылесосила в 5 раз чаще, чем он. Однако автор публикации мыл посуду в 20 раз чаще, чем его девушка.
Далее парень поделился своими наблюдениями с Анной. Девушка вспыхнула и сказала, что это вмешательство в её личную жизнь. После этого Анна заявила, что не желает продолжать эти отношения и хочет уйти.
Также девушка поделилась случившимся с их общими друзьями, которые встали на её сторону. Их знакомые сказали автору истории, что его проверка записей видеокамеры просто оскорбительна, нельзя так контролировать других людей. Поэтому парень решил спросить у пользователей Reddit, был ли он неправ.
Комментаторы посчитали, что автор истории не был неправ, однако вопрос в том, что делать дальше. Кто-то посоветовал проверить все домашние дела, чтобы наверняка знать, поровну ли они занимаются хозяйством. Другие пользователи сказали, что для девушки это может быть просто поводом разорвать отношения.
Что касается пользовательниц Reddit, они встали на сторону девушки. Они сказали, что парень не должен был смотреть записи в одиночку, ему следовало позвать Анну, ведь смотреть записи с ней без неё – вторжение в личную жизнь. Кроме того, его желание доказать свою правоту оказалось важнее хороших отношений с подругой.
Кстати, недавно мы рассказывали историю, в которой парень расстался с девушкой и уехал в другую страну.
В итоге они всё равно встретились и поженились – здесь подробнее.