Насколько весело проводить время с Годзиллой? 25 классных фотографий
Путешествовать одному иногда бывает грустно, так почему бы не взять с собой напарника? Именно так поступил Киран Мюррей, прихватив с собой статуэтку Годзиллы.
Американский фотограф и видеограф назвал своего зелёного друга Райаном. Фигурка в высоту всего 15 см, но по воле Кирана она может стать как совсем крошечной, так и громадной.
Вместе с Райаном Мюррей побывал во множестве городов и, похоже, приятели отлично проводят время. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на снимки.
Фото: instagram.com/ryangodzilling
Фото: instagram.com/ryangodzilling
Фото: instagram.com/ryangodzilling
Фото: instagram.com/ryangodzilling
Фото: instagram.com/ryangodzilling
Фото: instagram.com/ryangodzilling
Фото: instagram.com/ryangodzilling
Фото: instagram.com/ryangodzilling
Фото: instagram.com/ryangodzilling
Фото: instagram.com/ryangodzilling
Фото: instagram.com/ryangodzilling
Фото: instagram.com/ryangodzilling
Фото: instagram.com/ryangodzilling
Фото: instagram.com/ryangodzilling
Фото: instagram.com/ryangodzilling
Фото: instagram.com/ryangodzilling
Фото: instagram.com/ryangodzilling
Фото: instagram.com/ryangodzilling
Фото: instagram.com/ryangodzilling
Фото: instagram.com/ryangodzilling
Фото: instagram.com/ryangodzilling
Фото: instagram.com/ryangodzilling
Фото: instagram.com/ryangodzilling
Фото: instagram.com/ryangodzilling
Фото: instagram.com/ryangodzilling
Кстати, несколько дней назад мы собрали девять смешных фотографий.
Самое интересное происходит на заднем плане – подробности здесь.