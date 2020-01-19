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Насколько весело проводить время с Годзиллой? 25 классных фотографий

19 января 2020 11:48
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Путешествовать одному иногда бывает грустно, так почему бы не взять с собой напарника? Именно так поступил Киран Мюррей, прихватив с собой статуэтку Годзиллы. 

Американский фотограф и видеограф назвал своего зелёного друга Райаном. Фигурка в высоту всего 15 см, но по воле Кирана она может стать как совсем крошечной, так и громадной. 

Вместе с Райаном Мюррей побывал во множестве городов и, похоже, приятели отлично проводят время. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на снимки. 

Насколько весело проводить время с Годзиллой? 25 классных фотографий-1

Фото: instagram.com/ryangodzilling 

Насколько весело проводить время с Годзиллой? 25 классных фотографий-3

Фото: instagram.com/ryangodzilling 

Насколько весело проводить время с Годзиллой? 25 классных фотографий-5

Фото: instagram.com/ryangodzilling 

Насколько весело проводить время с Годзиллой? 25 классных фотографий-7

Фото: instagram.com/ryangodzilling 

Насколько весело проводить время с Годзиллой? 25 классных фотографий-9

Фото: instagram.com/ryangodzilling 

Насколько весело проводить время с Годзиллой? 25 классных фотографий-11

Фото: instagram.com/ryangodzilling 

Насколько весело проводить время с Годзиллой? 25 классных фотографий-13

Фото: instagram.com/ryangodzilling 

Насколько весело проводить время с Годзиллой? 25 классных фотографий-15

Фото: instagram.com/ryangodzilling 

Насколько весело проводить время с Годзиллой? 25 классных фотографий-17

Фото: instagram.com/ryangodzilling 

Насколько весело проводить время с Годзиллой? 25 классных фотографий-19

Фото: instagram.com/ryangodzilling 

Насколько весело проводить время с Годзиллой? 25 классных фотографий-21

Фото: instagram.com/ryangodzilling 

Насколько весело проводить время с Годзиллой? 25 классных фотографий-23

Фото: instagram.com/ryangodzilling 

Насколько весело проводить время с Годзиллой? 25 классных фотографий-25

Фото: instagram.com/ryangodzilling 

Насколько весело проводить время с Годзиллой? 25 классных фотографий-27

Фото: instagram.com/ryangodzilling 

Насколько весело проводить время с Годзиллой? 25 классных фотографий-29

Фото: instagram.com/ryangodzilling 

Насколько весело проводить время с Годзиллой? 25 классных фотографий-31

Фото: instagram.com/ryangodzilling 

Насколько весело проводить время с Годзиллой? 25 классных фотографий-33

Фото: instagram.com/ryangodzilling 

Насколько весело проводить время с Годзиллой? 25 классных фотографий-35

Фото: instagram.com/ryangodzilling 

Насколько весело проводить время с Годзиллой? 25 классных фотографий-37

Фото: instagram.com/ryangodzilling 

Насколько весело проводить время с Годзиллой? 25 классных фотографий-39

Фото: instagram.com/ryangodzilling 

Насколько весело проводить время с Годзиллой? 25 классных фотографий-41

Фото: instagram.com/ryangodzilling 

Насколько весело проводить время с Годзиллой? 25 классных фотографий-43

Фото: instagram.com/ryangodzilling 

Насколько весело проводить время с Годзиллой? 25 классных фотографий-45

Фото: instagram.com/ryangodzilling 

Насколько весело проводить время с Годзиллой? 25 классных фотографий-47

Фото: instagram.com/ryangodzilling 

Насколько весело проводить время с Годзиллой? 25 классных фотографий-49

Фото: instagram.com/ryangodzilling 

Кстати, несколько дней назад мы собрали девять смешных фотографий.

Самое интересное происходит на заднем плане – подробности здесь

# Курьезы # калейдоскоп # Фотофакт

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