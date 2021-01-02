Лолита Милявская рассказала, что вышла замуж в шестой раз

Певица Лолита Милявская вышла замуж в шестой раз. Об этом артистка рассказала во время выступления в рамках шоу «Новогодняя Маска», которое транслировалось на НТВ 31 декабря.

На сцену исполнительница вышла в костюме подарка и спела композицию «Журчат ручьи» из фильма «Весна». Жюри предположили, что, возможно, под маской скрывается Кристина Орбакайте или Елена Воробей.

Когда Лолита сняла маску, все были очень удивлены. Особенно тяжело отреагировал Филипп Киркоров, который извинился за то, что даже после 30 лет дружбы не смог узнать Милявскую. Киркоров предположил, что дело в разительных изменениях, которые могли произойти из-за того, что артистка влюбилась.

«Вообще-то, я уже замужем», – ответила Лолита.