Женщина связала сыну подарок. Теперь все друзья парня хотят себе такой же

Женщины известны своими невероятными навыками в области вязания. Однако стоит признать, что связанный вручную подарок может вызвать две реакции: искреннюю радость или недовольство. Как сообщает WalesOnline, 72-летняя британка Линвен Дэвис не могла определиться с подарком для своего сына. Женщина выбирала между брендовыми кедами и домашними тапками. После некоторые размышлений Линвен нашла для себя золотую середину: она связала тапки, которые выглядят как брендовые кеды.

Фото: Facebook / Gene Davies

Потратив немало усилий, Дэвис сделала две пары вязаных изделий: одна предназначается для сына, а вторая – для внука. И к большой радости британки оба родственника оценили её старания. Более того, сын британки Джин даже сделал несколько снимков и опубликовал их в соцсетях. «Я не говорю, что моя мама лучше вашей. Не во всём. Но когда дело доходит до вязания крючком тапочек для мужчины и мальчика, я думаю, что моя мама может быть немного лучше вашей», – подписал фотографии мужчина.

Фото: Facebook / Gene Davies

Однако это оказалось палкой о двух концах. Тапки получились настолько удобными и похожими на настоящие кеды, что Джин иногда забывает переобуться в уличную обувь. А ещё теперь друзья мужчины просят, чтобы его мама связала такие же тапки и для них. Кстати, свои вязальные навыки Линвен проявила и в другом деле. Когда её внук захотел перчатку бесконечности из серии фильмов «Мстители», женщина подарила мальчику такую же, только изготовленную при помощи пряжи и спиц.

Фото: Facebook / Gene Davies