Офис с очень необычным названием будет переименован. Но пользователи соцсетей не видят в этом смысла

Время от времени мы задумываемся над тем, почему тот или иной предмет так назван. А ещё порой люди хватаются за голову и спрашивают: «Как можно было придумать для этого такое название?» И сейчас речь пойдёт как раз про один из таких случаев.
Как сообщает SoraNews24, муниципальный центр поддержки в префектуре Кагосима стал популярен в соцсетях за счёт своего названия, которое сложно прочитать и произнести.
Выглядит оно так: «Shibushi-shi Shibushi-cho Shibushi no Shibushi Shiyakusho Shibushi Shisho». Приблизительный перевод выглядит так: «Филиал мэрии Сибуши, город Сибуши, района Сибуши Таун Сибуши».
Недавно появилась информация о том, что офис будет переименован. Пользователи соцсетей заволновались и начали задаваться вопросом, не утратит ли центр поддержки свою популярность после этого. Но оказалось, что все волнения были напрасны.
С 4 января офис будет называться так: «hibushi-shi Shibushi-cho Shibushi no Shibushi Shiyaku Honcho». Теперь выговорить название станет немножко проще, но центр поддержки не утратит свою известность. Впрочем, некоторые пользователи считают, что не было смысла менять такую небольшую часть названия.
Кстати о необычных названиях. Ранее мы собрали коллекцию фотографий, на которых запечатлены читающие в метро люди.
Но самое интересное в том, какие книги они читают (подробности здесь).