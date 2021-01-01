Офис с очень необычным названием будет переименован. Но пользователи соцсетей не видят в этом смысла

Время от времени мы задумываемся над тем, почему тот или иной предмет так назван. А ещё порой люди хватаются за голову и спрашивают: «Как можно было придумать для этого такое название?» И сейчас речь пойдёт как раз про один из таких случаев.

Как сообщает SoraNews24, муниципальный центр поддержки в префектуре Кагосима стал популярен в соцсетях за счёт своего названия, которое сложно прочитать и произнести.

Выглядит оно так: «Shibushi-shi Shibushi-cho Shibushi no Shibushi Shiyakusho Shibushi Shisho». Приблизительный перевод выглядит так: «Филиал мэрии Сибуши, город Сибуши, района Сибуши Таун Сибуши».