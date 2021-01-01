Женщина расстроила сына и решила измениться. Теперь она весит вдвое меньше

Мама не смогла покататься на горках вместе с сыном и расстроила ребёнка. Теперь женщина полностью изменила свои привычки и значительно похудела. Как сообщает The Sun, 37-летняя Элисон Белл живёт в английском графстве Норфолк. Несколько лет назад британка весила 148 кг. Женщина довольно давно набрала лишний вес, но после развода с мужем в 2016 году её пищевые привычки вышли из-под контроля.

Фото: Slimming World

Белл начинала свой день с шоколада, затем продолжала чипсами и бутербродами. Также Элисон сильно злоупотребляла едой на вынос и сладкими газированными напитками. Всё это привело к тому, что британка начала испытывать неприязнь к собственной внешности, женщине приходилось носить некрасивую, по её мнению, одежду. Но набраться решимости и похудеть Белл не могла. Всё изменилось после одного неприятного случая в 2019 году. Элисон вместе с 5-летним сыном Ангусом посещала тематический парк. В какой-то момент ребёнок захотел покататься на горках, но по правилам парка мальчику требовалось сопровождение взрослого. Так получилось, что на Белл не смог застегнуться ремень безопасности, поэтому от поездки пришлось отказаться. «Он плакал от всего сердца – ему было всего пять лет, и он не понимал. Я осознала, что пора что-то изменить», – объяснила британка.

Фото: Slimming World

Сначала женщина решила, что единственный вариант – это операция. Однако Элисон крайне не хотела ложиться под нож. Пытаясь найти другой способ похудеть, она присоединилась к группе худеющих людей. За неделю Белл смогла сбросить почти 7 кг. Впечатлённая таким результатом, она отказалась от операции. С тех пор прошло уже больше года. Британке пришлось существенно пересмотреть свой рацион, но женщина об этом не жалеет. Теперь она весит 68 кг и носит ту одежду, о которой раньше и мечтать не могла. Кроме того, Элисон стала казаться мужчинам более привлекательной, так что через некоторое время у Белл появился новый возлюбленный.

Фото: Slimming World / Chris Wetton