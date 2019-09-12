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«Здесь Джонни!» в исполнении котика. Показываем забавное сходство

12 сентября 2019 17:45
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Как думаете, коты – это жидкость? Если говорить научно, конечно, нет. Но один из пользователей YouTube решил проверить, насколько сильно могут сжиматься представители кошачьих.

Автор канала, у которого есть две коши, время от времени устраивает для них препятствия, вынуждая протискиваться сквозь узкие отверстия. Иногда это круглые отверстия, иногда – прямоугольные.

Что мы знаем о котиках? Ответы на 13 популярных вопросов о домашних любимцах

«Здесь Джонни!» в исполнении котика. Показываем забавное сходство-1

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале mugumogu

Однако наш интерес привлёк конкретный момент одного из роликов. Котик, пытаясь пройти через маленькое прямоугольное отверстие, на мгновение принял угрожающий вид, заставив вспомнить о моменте из фильма «Сияние». Да, том самом – «Здесь Джонни!».

«Здесь Джонни!» в исполнении котика. Показываем забавное сходство-4

Фото: кадр из фильма «Сияние»

«Здесь Джонни!» в исполнении котика. Показываем забавное сходство-6

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале mugumogu и кадр из фильма «Сияние»

Кстати, недавно мы рассказывали о котике, который вместе с хозяйкой был на кухне и расплакался.

Причина слёз питомца оказалась совсем простой – подробности здесь.

# Домашние животные # калейдоскоп

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