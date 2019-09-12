«Здесь Джонни!» в исполнении котика. Показываем забавное сходство
Как думаете, коты – это жидкость? Если говорить научно, конечно, нет. Но один из пользователей YouTube решил проверить, насколько сильно могут сжиматься представители кошачьих.
Автор канала, у которого есть две коши, время от времени устраивает для них препятствия, вынуждая протискиваться сквозь узкие отверстия. Иногда это круглые отверстия, иногда – прямоугольные.
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Фото: скриншот из видео на YouTube-канале mugumogu
Однако наш интерес привлёк конкретный момент одного из роликов. Котик, пытаясь пройти через маленькое прямоугольное отверстие, на мгновение принял угрожающий вид, заставив вспомнить о моменте из фильма «Сияние». Да, том самом – «Здесь Джонни!».
Фото: кадр из фильма «Сияние»
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале mugumogu и кадр из фильма «Сияние»
Кстати, недавно мы рассказывали о котике, который вместе с хозяйкой был на кухне и расплакался.
Причина слёз питомца оказалась совсем простой – подробности здесь.