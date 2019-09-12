«Здесь Джонни!» в исполнении котика. Показываем забавное сходство

Как думаете, коты – это жидкость? Если говорить научно, конечно, нет. Но один из пользователей YouTube решил проверить, насколько сильно могут сжиматься представители кошачьих.

Автор канала, у которого есть две коши, время от времени устраивает для них препятствия, вынуждая протискиваться сквозь узкие отверстия. Иногда это круглые отверстия, иногда – прямоугольные.

Что мы знаем о котиках? Ответы на 13 популярных вопросов о домашних любимцах