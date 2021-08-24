Лиза Арзамасова рассказала, как назвала первенца. Какое имя дали малышу?

Лиза Арзамасова сообщила имя новорожденного сына. Об этом актриса написала на своей странице в Instagram.
Лиза Арзамасова сообщила имя новорожденного сына. Об этом актриса написала на своей странице в Instagram.
Фото: instagram.com/liza_arzamasova
Мальчика назвали Львом. Арзамасова опубликовала фото маленькой ножки сына и подписала: «Ну а теперь знакомьтесь ближе: наш Лев Ильич! Левушка».
Фото: instagram.com/liza_arzamasova
Напомним, 14 августа Елизавета Арзамасова и Илья Авербух стали родителями. У актрисы это первый ребенок, у российского фигуриста есть 17-летний сын Мартин – подробности далее.