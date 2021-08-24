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Лиза Арзамасова рассказала, как назвала первенца. Какое имя дали малышу?

24 августа 2021 16:11
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Лиза Арзамасова сообщила имя новорожденного сына. Об этом актриса написала на своей странице в Instagram.

Лиза Арзамасова рассказала, как назвала первенца. Какое имя дали малышу?-1

Фото: instagram.com/liza_arzamasova

Мальчика назвали Львом. Арзамасова опубликовала фото маленькой ножки сына и подписала: «Ну а теперь знакомьтесь ближе: наш Лев Ильич! Левушка».

Лиза Арзамасова рассказала, как назвала первенца. Какое имя дали малышу?-4

Фото: instagram.com/liza_arzamasova

Напомним, 14 августа Елизавета Арзамасова и Илья Авербух стали родителями. У актрисы это первый ребенок, у российского фигуриста есть 17-летний сын Мартин – подробности далее.

# Звезды # калейдоскоп # Лиза Арзамасова # Елизавета Арзамасова # Илья Авербух # Мартин Авербух # Фотофакт

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