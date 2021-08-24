«Когда я пел человеку в коме, он проснулся». Этот парень был преступником, а сейчас помогает больным людям

Парень стал звездой TikTok после того, как начал петь пациентам в больнице. Но история молодого человека куда больше, ведь его маму чуть не убили бандиты, а несколько лет назад он сам состоял в преступной банде.

Фото: tiktok.com/@thesingingphlebotomist

Как сообщает Daily Mail, Энрике Родригес из Нью-Джерси работает медбратом в местной больнице. Он перевозит кровь из лабораторий и ухаживает за пациентами. А иногда он приходит к больным, чтобы спеть им песню под гитару. Свои выступления парень публикует в аккаунте в TikTok, где уже больше 80 тысяч подписчиков.

Фото: tiktok.com/@thesingingphlebotomist

В 2009 году старший брат Родригеса попал в тюрьму, потому что совершил преступление, находясь в компании бандитов. Энрике остался один и тоже вступил в уличную банду. «Образ жизни банды — это чистая манипуляция», – поделился молодой человек. – «Они заставляют вас чувствовать, что заботятся, поддерживают вас, что вы семья. Но на самом деле они вас используют, чтобы не пачкать руки».

Фото: tiktok.com/@thesingingphlebotomist

Однажды Энрике Родригес «перешел дорогу» члену другой опасной банды. Тогда ему начали поступать угрозы. Два раза пытались убить его мать. Это и стало переломным моментом для американца. Он твердо решил покончить с преступной жизнью. Парень признался, что совершил много плохих вещей и общался с опасными людьми. Но он благодарен богу, что он и его семья в порядке.

Фото: Enrique Rodriquez/ SWNS

В 2012 году Энрике начал помогать местной больнице – он подрабатывал уборщиком, чуть позже прошел обучение и стал медбратом. Там он самостоятельно научился играть на гитаре и фортепиано. Парень приходит к пациентам и поет им песни собственного сочинения.

Фото: tiktok.com/@thesingingphlebotomist