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«Когда я пел человеку в коме, он проснулся». Этот парень был преступником, а сейчас помогает больным людям

24 августа 2021 10:14
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Парень стал звездой TikTok после того, как начал петь пациентам в больнице. Но история молодого человека куда больше, ведь его маму чуть не убили бандиты, а несколько лет назад он сам состоял в преступной банде.

«Когда я пел человеку в коме, он проснулся». Этот парень был преступником, а сейчас помогает больным людям-1

Фото: tiktok.com/@thesingingphlebotomist

Как сообщает Daily Mail, Энрике Родригес из Нью-Джерси работает медбратом в местной больнице. Он перевозит кровь из лабораторий и ухаживает за пациентами. А иногда он приходит к больным, чтобы спеть им песню под гитару. Свои выступления парень публикует в аккаунте в TikTok, где уже больше 80 тысяч подписчиков.

«Когда я пел человеку в коме, он проснулся». Этот парень был преступником, а сейчас помогает больным людям-4

Фото: tiktok.com/@thesingingphlebotomist

В 2009 году старший брат Родригеса попал в тюрьму, потому что совершил преступление, находясь в компании бандитов. Энрике остался один и тоже вступил в уличную банду.

«Образ жизни банды — это чистая манипуляция», – поделился молодой человек. – «Они заставляют вас чувствовать, что заботятся, поддерживают вас, что вы семья. Но на самом деле они вас используют, чтобы не пачкать руки».

«Когда я пел человеку в коме, он проснулся». Этот парень был преступником, а сейчас помогает больным людям-7

Фото: tiktok.com/@thesingingphlebotomist

Однажды Энрике Родригес «перешел дорогу» члену другой опасной банды. Тогда ему начали поступать угрозы. Два раза пытались убить его мать. Это и стало переломным моментом для американца. Он твердо решил покончить с преступной жизнью.

Парень признался, что совершил много плохих вещей и общался с опасными людьми. Но он благодарен богу, что он и его семья в порядке.

«Когда я пел человеку в коме, он проснулся». Этот парень был преступником, а сейчас помогает больным людям-10

Фото: Enrique Rodriquez/ SWNS

В 2012 году Энрике начал помогать местной больнице – он подрабатывал уборщиком, чуть позже прошел обучение и стал медбратом. Там он самостоятельно научился играть на гитаре и фортепиано. Парень приходит к пациентам и поет им песни собственного сочинения.

«Когда я пел человеку в коме, он проснулся». Этот парень был преступником, а сейчас помогает больным людям-13

Фото: tiktok.com/@thesingingphlebotomist

«Мне нравится то, что я делаю. Я верю, что моя цель — помогать другим людям. Когда я пою для пациентов, то чувствую нашу связь, и это замечательно. Было время, когда я пел человеку в коме, и он проснулся впервые за несколько недель. Это было настоящее чудо».

В будущем музыкант планирует помогать детям из неблагополучных семей.

Какие только видео ни найдешь в TikTok! Например, одна женщина показала, что помогает заснуть ее маленькой дочери. И этот способ элементарный – подробности здесь.

# Необычное # калейдоскоп # Энрике Родригес # Фотофакт

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