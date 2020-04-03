Лев Лещенко записал видео из больничной палаты в Коммунарке

Новости России. Лев Лещенко записал обращение для своих поклонников из больницы в Коммунарке в Москве. Здесь народный артист находится с пневмонией.

Видео певец опубликовал на своей странице в Instagram. Смотрите его здесь.

Артист исполнил легендарную композицию «Надежда», которую написали Александра Пахмутова и Николай Добронравов. Поклонники Лещенко исполняют ее в рамках флешмоба, который запущен в поддержку певца. В аккаунте исполнителя были размещены видео, которые прислали поющие поклонники.