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Лев Лещенко записал видео из больничной палаты в Коммунарке

03 апреля 2020 07:48
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Новости России. Лев Лещенко записал обращение для своих поклонников из больницы в Коммунарке в Москве. Здесь народный артист находится с пневмонией.  

Видео певец опубликовал на своей странице в Instagram. Смотрите его здесь.  

Артист исполнил легендарную композицию «Надежда», которую написали Александра Пахмутова и Николай Добронравов. Поклонники Лещенко исполняют ее в рамках флешмоба, который запущен в поддержку певца. В аккаунте исполнителя были размещены видео, которые прислали поющие поклонники.  

Лев Лещенко записал видео из больничной палаты в Коммунарке -1

Фото: instagram.com/leshchenko_lv  

Певец поблагодарил фанатов за такой импровизированный домашний флешмоб.  

Лев Лещенко:
Никогда не думал, что вы так подхватите все это. И у нас столько прекрасных исполнителей этой песни. Я теперь теряюсь даже, не представляю, как буду выходить на сцену, это надо придумать что-то особенное. Сейчас, сидя в палате, хочется передать вам привет и тоже спеть кусочек для всех вас. Берегите свой дом, своих родных, близких, свое здоровье – оно у нас единственное.  

У видео более 18 тысяч просмотров.  

Напомним, что Лев Лещенко был госпитализирован в больницу в Коммунарке 23 марта. В ней находятся люди с подозрением на коронавирус.  

У 78-летнего певца СОVID-19 подтвержден (читать далее).  

# Коронавирус # калейдоскоп # Лев Лещенко

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