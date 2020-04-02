«Это лучшее средство для уборки». Почему уксус должен быть в каждом доме

Уксус – самая старая кислота. Его употребляли еще древние греки, и слово это в переводе означает «кислый». Жанна Щербицкая, главный технолог ОАО «Слуцкий уксусный завод»:

Раньше люди мало знали о таком мире, как бактерия, и спасались даже от холеры, от таких тяжелых заболеваний с помощью уксусной воды.

Для большинства белорусов уксус – это в основном одна из составляющих маринада для закаток. О разнообразии блюд, которые можно приготовить с уксусом, многие даже не догадываются. Потому работники Слуцкого уксусного завода решили разместить на этикетке продукта рецепты блюд. Даже если вы не мастер кулинарного искусства, можете прочитать инструкцию и попробовать повторить. Например, витаминный салат.

Жанна Щербицкая:

Давайте добавим нашего чудесного уксуса в салатную заправку, уйдем от майонеза, добавим растительное масло, уксуса, сахара и заправим белокочанную капусту, добавим туда сельдерей, огурец и у нас будет чудесная витаминная заправка, чтобы нам не болеть.

Уксус в доме – настоящая находка. Он погасит соду при изготовлении песочного теста. Поможет легко очистить яйца, если его добавить при варке. Чайная ложка уксуса сделает рис рассыпчатым. Избавит от простуды. Сделает волосы блестящими. Жанна Щербицкая:

Добавим часть уксуса, две части воды, немного моющего средства, которым мы с вами пользуемся на кухне, и прекрасно помоем стенки в ванной, кафель на кухне. Это обеззараживающее средство.

Несомненно, 9%-ный уксус – лучшее средство для уборки, о котором молчат производители бытовой химии. Добавив в уксус корочки любых цитрусовых или листочки мелиссы, мяты, хвои, вы не только легко очистите поверхности от пыли и грязи, но и наполните свой дом свежим ароматом. Жанна Щербицкая:

Употребление уксуса не только в качестве салатных заправок и консервирующего вещества, но и дома для того, чтобы мы поддерживали гигиену своего жилища. Это здоровье нации.

Синтетический уксус, использование которого во многих европейских странах, в том числе и в Беларуси, запрещено, делают из отходов деревообрабатывающей промышленности. Продукция Слуцкого уксусного завода – это натуральный уксус, который получают путем сбраживания натуральных спиртосодержащих жидкостей – вин, сусла, меда, сока. Сегодня завод производит 18 видов уксуса и закрывает более 70% белорусского рынка.

Уже этой осенью на прилавках появится рисовый уксус – такой долгожданный продукт для любителей азиатской кухни. Александр Рыбак, директор ОАО «Слуцкий уксусный завод»:

Сегодня Великобритания и Япония являются основными производителями рисового уксуса. Я думаю, что мы станем третьим производителем.

И, напоследок, уже не об уксусе: в небольшой роще на окраине деревни Покрашево, на территории которой располагается уксусный завод, бьет освященный источник в честь иконы Божией Матери Остробрамской. За водой сюда приезжают со всей Беларуси. О том, что вода может лечить, уже никто не сомневается: ученые это давно доказали. Святой источник примет всех, кто пришел с открытым сердцем и поможет исцелить недуг – была бы вера.