Летом отекают ноги? 4 совета, чтобы этого избежать
Хотя лето – любимая многими пора года, она вместе с теплом и позитивом приносит и свои проблемы. Например, летом ноги отекают чаще, чем в другое время. Почему?
Причин может быть несколько. Первая и самая очевидная – проблемы со здоровьем. У здорового человека отёки не возникнут, даже если будет сильная жара.
Вторая причина – человек пьёт воды больше, чем нужно его организму. Если жидкости слишком много, то она просачивается из сосудов в межклеточное пространство. Так и появляется отёк.
Третья причина – неправильное или слишком длительное сидение. Если сидеть со скрещенными ногами или долго сидеть на мягкой мебели, то пережимаются вены, отчего ухудшается кровоток в ногах.
Четвёртая причина – перегрузки. Если слишком много бегать, ходить или стоять, то ноги снабжаются чрезмерным количеством крови, что может привести к отёку.
С причинами разобрались, пусть это и не все, но наиболее часто встречающиеся. Теперь следующий вопрос: как не допустить отёки?
1. Не засиживаться. Хотя бы раз в час нужно встать, потянуться, повернуться из стороны в сторону, поочерёдно поднять ноги, сгибая их в коленях. Можно сделать пару приседаний, если это не привлечёт излишнего внимания коллег и начальства. Совет касается и автомобилистов, хотя их ноги двигаются чаще, чем у обычных офисных работников. Раз в час желательно останавливаться, вытягивать ноги, устраивать минутную или двухминутную прогулку. Это также уменьшит вероятность заснуть за рулём.
2. Меньше соли. Хотя полезность и вред соли являются предметом бесчисленных дебатов, её свойства известны довольно хорошо. Одно из этих свойств – удерживать воду. Когда человек съедает что-нибудь солёное, ему хочется пить. Почему? Потому что соль оттягивает жидкость к себе, и организму начинает не хватать. И если в организме много соли, то в организме также удерживается много воды, что может стать причиной отёка.
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3. Нужно носить правильную обувь. Если обувь неудобная, тесная и пережимает ноги, то возникновение отёка лишь вопрос времени.
4. Быть в форме. Люди с избыточным весом чаще сталкиваются с проблемой отёчности ног, поэтому самое время погрузиться в мир йоги, пилатеса или фитнеса.
И последний вопрос. Если уж так случилось, что ноги отекли, то как это исправить?
1. Больше фруктов и овощей. Они помогут вывести лишнюю жидкость из организма.
2. Контрастный душ. Утром или вечером будет полезно поочерёдно полить ноги тёплой и прохладной водой. Это заставит ноги начать адаптацию к резким перепадам температуры. В итоге улучшится кровообращение, а отёк должен пройти.
3. Вытянуть ноги и поднять их выше уровня бёдер. Например, сесть на диван, поставить перед собой стул, на него положить подушку или ещё что-нибудь, а затем водрузить на эту конструкцию ноги. Это увеличит отток крови от ступней.
4. Массаж ног. Если есть желание научиться делать правильный массаж ног – это здорово и только в плюс пойдёт. Если желания нет, то достаточно просто сжимать ноги там-сям и поглаживать их плавными движениями.
Напоследок важно упомянуть, что если отёки ног возникают регулярно, или если отёк держится дольше недели, то это повод сходить к врачу, поскольку советы из интернет-ресурсов вряд ли помогут. И, да, если отёк ног держится меньше недели, но ноги болят и в них ощущается сильная тяжесть, то ждать семь дней не нужно, самое время обратиться к врачу.