Летом отекают ноги? 4 совета, чтобы этого избежать

Хотя лето – любимая многими пора года, она вместе с теплом и позитивом приносит и свои проблемы. Например, летом ноги отекают чаще, чем в другое время. Почему? Причин может быть несколько. Первая и самая очевидная – проблемы со здоровьем. У здорового человека отёки не возникнут, даже если будет сильная жара. Вторая причина – человек пьёт воды больше, чем нужно его организму. Если жидкости слишком много, то она просачивается из сосудов в межклеточное пространство. Так и появляется отёк. Третья причина – неправильное или слишком длительное сидение. Если сидеть со скрещенными ногами или долго сидеть на мягкой мебели, то пережимаются вены, отчего ухудшается кровоток в ногах. Четвёртая причина – перегрузки. Если слишком много бегать, ходить или стоять, то ноги снабжаются чрезмерным количеством крови, что может привести к отёку.

С причинами разобрались, пусть это и не все, но наиболее часто встречающиеся. Теперь следующий вопрос: как не допустить отёки? 1. Не засиживаться. Хотя бы раз в час нужно встать, потянуться, повернуться из стороны в сторону, поочерёдно поднять ноги, сгибая их в коленях. Можно сделать пару приседаний, если это не привлечёт излишнего внимания коллег и начальства. Совет касается и автомобилистов, хотя их ноги двигаются чаще, чем у обычных офисных работников. Раз в час желательно останавливаться, вытягивать ноги, устраивать минутную или двухминутную прогулку. Это также уменьшит вероятность заснуть за рулём. 2. Меньше соли. Хотя полезность и вред соли являются предметом бесчисленных дебатов, её свойства известны довольно хорошо. Одно из этих свойств – удерживать воду. Когда человек съедает что-нибудь солёное, ему хочется пить. Почему? Потому что соль оттягивает жидкость к себе, и организму начинает не хватать. И если в организме много соли, то в организме также удерживается много воды, что может стать причиной отёка. Босоножки на платформе или балетки? Рассказываем, как выбрать летнюю обувь 3. Нужно носить правильную обувь. Если обувь неудобная, тесная и пережимает ноги, то возникновение отёка лишь вопрос времени. 4. Быть в форме. Люди с избыточным весом чаще сталкиваются с проблемой отёчности ног, поэтому самое время погрузиться в мир йоги, пилатеса или фитнеса.