А вдруг подействует? 25-летняя девушка за год сбросила 45 килограммов
Новости Канады. 25-летняя Меган Фарадей из Онтарио похудела почти в два раза. На это девушке понадобился год, сообщает Good Morning America
Изменить себя Меган Фарадей решила около двух лет назад. Девушка призналась, что в своём предыдущем весе она чувствовала себя неловко. Выбор пал на одну из версий популярной диеты, суть которой была в том, что в ежедневный рацион добавляются продукты с высоким содержанием жиров и низким – углеводов.
Фото: instagram.com/meggsmetamorphosis
Фарадей рассказала, что она почти полностью отказалась от фастфуда, хлеба, картофеля и пасты. Вместо этого она перешла на свежие овощи и гречку, пшено, чечевицу, фасоль, нут, орехи, авокадо. За месяц такого питания девушка сбросила больше 6 килограммов. Всего же ей удалось избавиться от 45 килограммов – за год вес уменьшился в два раза. При этом Меган Фарадей медленно добавляет в рацион углеводы – от этого вес не возвращается.
Кажется, что на фото разные люди. Парень показал свои снимки с разницей в 1 год и 50 кг
Фото: instagram.com/meggsmetamorphosis
«Сейчас я намного счастливее», – отметила Меган Фарадей. Девушка чувствует себя в разы лучше, стала более общительной.
Фото: instagram.com/meggsmetamorphosis
Вот четыре правила, которые помогли девушке:
1. Упрощайте то, что вы едите. Если не делать суперсложные блюда – легче следить за рационом.
2. Пейте много воды. Это на самом деле очень важно.
Фото: instagram.com/meggsmetamorphosis
3. Заручитесь поддержкой близких. Контролировать эмоциональное состояние проще, когда вам есть с кем поделиться своими проблемами.
4. Помните, что вы меняетесь для того, чтобы сделать счастливым себя, а не других людей. Будут времена, когда вы не увидите, как двигается стрелка на весах. Но вам нужно продолжать идти к своей цели.
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