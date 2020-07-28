А вдруг подействует? 25-летняя девушка за год сбросила 45 килограммов

Новости Канады. 25-летняя Меган Фарадей из Онтарио похудела почти в два раза. На это девушке понадобился год, сообщает Good Morning America Изменить себя Меган Фарадей решила около двух лет назад. Девушка призналась, что в своём предыдущем весе она чувствовала себя неловко. Выбор пал на одну из версий популярной диеты, суть которой была в том, что в ежедневный рацион добавляются продукты с высоким содержанием жиров и низким – углеводов.

Фото: instagram.com/meggsmetamorphosis

Фарадей рассказала, что она почти полностью отказалась от фастфуда, хлеба, картофеля и пасты. Вместо этого она перешла на свежие овощи и гречку, пшено, чечевицу, фасоль, нут, орехи, авокадо. За месяц такого питания девушка сбросила больше 6 килограммов. Всего же ей удалось избавиться от 45 килограммов – за год вес уменьшился в два раза. При этом Меган Фарадей медленно добавляет в рацион углеводы – от этого вес не возвращается. Кажется, что на фото разные люди. Парень показал свои снимки с разницей в 1 год и 50 кг

Фото: instagram.com/meggsmetamorphosis

«Сейчас я намного счастливее», – отметила Меган Фарадей. Девушка чувствует себя в разы лучше, стала более общительной.

Фото: instagram.com/meggsmetamorphosis

Вот четыре правила, которые помогли девушке: 1. Упрощайте то, что вы едите. Если не делать суперсложные блюда – легче следить за рационом. 2. Пейте много воды. Это на самом деле очень важно.

Фото: instagram.com/meggsmetamorphosis