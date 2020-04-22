Голливуд на дому. Как выглядели звёзды, когда за ними не наблюдали миллионы

Фотограф Сид Эйвери построил карьеру благодаря личным фото знаменитостей. Он делал снимки в тот момент, когда свет софитов не был направлен на звезд Голливуда.

Как сообщает Daily Mail, в своей книге «Искусство голливудского снимка» на черно-белых изображениях запечатлены легенды Золотого века Голливуда: от Пола Ньюмана, готовящего ужин, до Одри Хепберн, которая поправляет прическу.

Фотографу удавалось запечатлеть звезд в домашней обстановке. В отличие от сегодняшних папарацци, которые действуют очень навязчиво, Сид Эйвери сам был по-настоящему вхож в дома легенд экрана –‌ Фрэнка Синатры, Одри Хепберн, Хамфри Богарта, Марлона Брандо, Джеймса Дина, Элизабет Тейлор и Дина Мартина.

Вот лишь некоторые из работ известного фотографа.

Марлон Брандо