Голливуд на дому. Как выглядели звёзды, когда за ними не наблюдали миллионы
Фотограф Сид Эйвери построил карьеру благодаря личным фото знаменитостей. Он делал снимки в тот момент, когда свет софитов не был направлен на звезд Голливуда.
Как сообщает Daily Mail, в своей книге «Искусство голливудского снимка» на черно-белых изображениях запечатлены легенды Золотого века Голливуда: от Пола Ньюмана, готовящего ужин, до Одри Хепберн, которая поправляет прическу.
Фотографу удавалось запечатлеть звезд в домашней обстановке. В отличие от сегодняшних папарацци, которые действуют очень навязчиво, Сид Эйвери сам был по-настоящему вхож в дома легенд экрана – Фрэнка Синатры, Одри Хепберн, Хамфри Богарта, Марлона Брандо, Джеймса Дина, Элизабет Тейлор и Дина Мартина.
Вот лишь некоторые из работ известного фотографа.
Марлон Брандо
Марлон Брандо сфотографирован в своем доме в Беверли-Глен для статьи в газете. Снимок сделан 6 июня 1953 года. Брандо был успешным актером в течение шести десятилетий. Он умер в возрасте 80 лет в 2004 году.
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Одри Хепберн
Актриса в своем доме в Лос-Анджелесе. Фото сделано в 1957 году. Звезда кино и икона моды была известна своей грацией и стилем. Актриса умерла в возрасте 63 лет в 1993 году.
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Кирк Дуглас с семьей
Кирк Дуглас в Беверли-Хиллз со своей женой Энн и сыновьями Питером и Эриком. Фото сделано 24 ноября 1962 года. Дуглас был женат на своей второй жене, Энн Байденс, более 65 лет. От первого брака с Дайаной Дилл у актера есть два сына: Джоэл и известный актер Майкл Дуглас.
Дин Мартин
Дин Мартин в окружении своей семьи в своем доме в Брентвуде. Его дочь Дина с любовью вспоминала визиты Эйвери в их дом: «Мы все нервничали, но вскоре чувствовали себя непринужденно с Сидом, у него даже было чувство юмора, равное моего отцу. Нам не понадобилось много времени, чтобы чувствовать себя комфортно и безопасно».
Жа Жа Габор
Актриса сфотографировалась с крошечными йоркширскими терьерами в своем роскошном доме в 1958 году. Габор и ее две сестры родились в Венгрии и переехали в Голливуд после Второй мировой войны, чтобы продолжить актерскую карьеру. За пределами экрана были сестры известны многочисленными браками (на троих их было 20).
Энтони Перкинс
Энтони Перкинсу было 28 лет в то время, когда Эйвери сфотографировал его в гостиной его дома в Лос-Анджелесе в 1960 году. В этом же году Перкинс сыграл главную роль в фильме Альфреда Хичкока «Психо».
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