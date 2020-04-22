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Голливуд на дому. Как выглядели звёзды, когда за ними не наблюдали миллионы

22 апреля 2020 13:22
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Фотограф Сид Эйвери построил карьеру благодаря личным фото знаменитостей. Он делал снимки в тот момент, когда свет софитов не был направлен на звезд Голливуда.  

Как сообщает Daily Mail, в своей книге «Искусство голливудского снимка» на черно-белых изображениях запечатлены легенды Золотого века Голливуда: от Пола Ньюмана, готовящего ужин, до Одри Хепберн, которая поправляет прическу.   

Фотографу удавалось запечатлеть звезд в домашней обстановке. В отличие от сегодняшних папарацци, которые действуют очень навязчиво, Сид Эйвери сам был по-настоящему вхож в дома легенд экрана –‌ Фрэнка Синатры, Одри Хепберн, Хамфри Богарта, Марлона Брандо, Джеймса Дина, Элизабет Тейлор и Дина Мартина.   

Вот лишь некоторые из работ известного фотографа.   

Марлон Брандо

Голливуд на дому. Как выглядели звёзды, когда за ними не наблюдали миллионы-1

Марлон Брандо сфотографирован в своем доме в Беверли-Глен для статьи в газете. Снимок сделан 6 июня 1953 года. Брандо был успешным актером в течение шести десятилетий. Он умер в возрасте 80 лет в 2004 году.  

Была не актрисой, а помощницей мясника. За что Марлон Брандо так и не простил первую жену (читать далее).   

Одри Хепберн  

Голливуд на дому. Как выглядели звёзды, когда за ними не наблюдали миллионы-4

Актриса в своем доме в Лос-Анджелесе. Фото сделано в 1957 году. Звезда кино и икона моды была известна своей грацией и стилем. Актриса умерла в возрасте 63 лет в 1993 году.    

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Кирк Дуглас с семьей  

Голливуд на дому. Как выглядели звёзды, когда за ними не наблюдали миллионы-7

Кирк Дуглас в Беверли-Хиллз со своей женой Энн и сыновьями Питером и Эриком. Фото сделано 24 ноября 1962 года. Дуглас был женат на своей второй жене, Энн Байденс, более 65 лет. От первого брака с Дайаной Дилл у актера есть два сына: Джоэл и известный актер Майкл Дуглас.   

Дин Мартин

Голливуд на дому. Как выглядели звёзды, когда за ними не наблюдали миллионы-10

Дин Мартин в окружении своей семьи в своем доме в Брентвуде. Его дочь Дина с любовью вспоминала визиты Эйвери в их дом: «Мы все нервничали, но вскоре чувствовали себя непринужденно с Сидом, у него даже было чувство юмора, равное моего отцу. Нам не понадобилось много времени, чтобы чувствовать себя комфортно и безопасно».    

Жа Жа Габор  

Голливуд на дому. Как выглядели звёзды, когда за ними не наблюдали миллионы-13

Актриса сфотографировалась с крошечными йоркширскими терьерами в своем роскошном доме в 1958 году. Габор и ее две сестры родились в Венгрии и переехали в Голливуд после Второй мировой войны, чтобы продолжить актерскую карьеру. За пределами экрана были сестры известны многочисленными браками (на троих их было 20).   

Энтони Перкинс   

Голливуд на дому. Как выглядели звёзды, когда за ними не наблюдали миллионы-16

Энтони Перкинсу было 28 лет в то время, когда Эйвери сфотографировал его в гостиной его дома в Лос-Анджелесе в 1960 году. В этом же году Перкинс сыграл главную роль в фильме Альфреда Хичкока «Психо».  

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# Звезды # калейдоскоп # Сид Эйвери # Марлон Брандо # Одри Хепберн # Энтони Перкинс # Кирк Дуглас # Дин Мартин # Жа Жа Габор

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