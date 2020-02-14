Каждый узнает себя. Показываем, как мама-гепард усмиряет детёнышей

Быть родителем всегда непросто. Приходится проявлять терпение и понимание. Сначала малыши не осознают, что они поступают нехорошо.
Быть родителем всегда непросто. Приходится проявлять терпение и понимание. Сначала малыши не осознают, что они поступают нехорошо.
Фото: reddit.com/user/MaxtriA
Потом к ним приходит осознание, и они делают вид, что им крайне неловко.
Фото: reddit.com/user/MaxtriA
Но до того, как ребёнок полностью повзрослеет и минует переходный возраст, который у определённых родителей способен вызвать седину, временами приходится использовать не самый вежливый, но весьма эффективный способ воздействия.
Фото: reddit.com/user/MaxtriA
После этого в семье снова царит порядок, а малыши утешают друг друга, говоря, что родители это не со зла.
Фото: reddit.com/user/MaxtriA
Кстати, недавно мы показывали котов, которые умеют очень ярко передавать свои эмоции.
Взглянуть на любопытные фотографии можно здесь.