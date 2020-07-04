Блёданс, Шепелев, Чурикова. Как выглядели в юности популярные ведущие?
Многие люди смотрят телевизор. Кто-то предпочитает мультики, кто-то – научные передачи, кто-то – новости. Нередко у популярных программ есть харизматичные ведущие. Вероятно, эти люди являются одной из главных причин популярности передач.
Некоторые ведущие годами работают в определённых проектах, поэтому мы совсем не замечаем, как эти люди меняются. Однако стоит включить какой-нибудь архивный выпуск 15-летней давности, как разница становится очевидна. Или можно просто посмотреть наш материал о том, как выглядели в молодости знаменитые современные телеведущие.
Антон Привольнов
Фото: instagram.com/anton_privolnov
Фото: instagram.com/anton_privolnov
Анфиса Чехова
Фото: instagram.com/achekhova
Фото: instagram.com/achekhova
Дмитрий Шепелев
Фото: instagram.com/dmitryshepelev
Фото: instagram.com/dmitryshepelev
Жанна Бадоева
Фото: instagram.com/zhanna_badoeva
Фото: instagram.com/zhanna_badoeva
Ксения Собчак
Фото: instagram.com/xenia_sobchak
Фото: instagram.com/xenia_sobchak
Лариса Гузеева
Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_
Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_
Лера Кудрявцева
Фото: instagram.com/leratv
Фото: instagram.com/leratv
Регина Тодоренко
Фото: instagram.com/reginatodorenko
Фото: instagram.com/reginatodorenko
Эвелина Блёданс
Фото: instagram.com/bledans
Фото: instagram.com/bledans
Юлия Меньшова
Фото: instagram.com/juliavmenshova
Фото: instagram.com/juliavmenshova
Яна Чурикова
Фото: instagram.com/yana_chu
Фото: instagram.com/yana_chu
Кстати, раньше мы узнали, как выглядели в молодости другие знаменитые ведущие. Фотографии юных Хромченко, Познера и Малышевой смотрите здесь.