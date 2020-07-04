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Блёданс, Шепелев, Чурикова. Как выглядели в юности популярные ведущие?

04 июля 2020 09:29
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Многие люди смотрят телевизор. Кто-то предпочитает мультики, кто-то – научные передачи, кто-то – новости. Нередко у популярных программ есть харизматичные ведущие. Вероятно, эти люди являются одной из главных причин популярности передач.

Некоторые ведущие годами работают в определённых проектах, поэтому мы совсем не замечаем, как эти люди меняются. Однако стоит включить какой-нибудь архивный выпуск 15-летней давности, как разница становится очевидна. Или можно просто посмотреть наш материал о том, как выглядели в молодости знаменитые современные телеведущие.

Антон Привольнов

Блёданс, Шепелев, Чурикова. Как выглядели в юности популярные ведущие? -1

Фото: instagram.com/anton_privolnov

Блёданс, Шепелев, Чурикова. Как выглядели в юности популярные ведущие? -3

Фото: instagram.com/anton_privolnov

Анфиса Чехова

Блёданс, Шепелев, Чурикова. Как выглядели в юности популярные ведущие? -6

Фото: instagram.com/achekhova

Блёданс, Шепелев, Чурикова. Как выглядели в юности популярные ведущие? -8

Фото: instagram.com/achekhova

Дмитрий Шепелев

Блёданс, Шепелев, Чурикова. Как выглядели в юности популярные ведущие? -11

Фото: instagram.com/dmitryshepelev

Блёданс, Шепелев, Чурикова. Как выглядели в юности популярные ведущие? -13

Фото: instagram.com/dmitryshepelev

Жанна Бадоева

Блёданс, Шепелев, Чурикова. Как выглядели в юности популярные ведущие? -16

Фото: instagram.com/zhanna_badoeva

Блёданс, Шепелев, Чурикова. Как выглядели в юности популярные ведущие? -18

Фото: instagram.com/zhanna_badoeva

Ксения Собчак

Блёданс, Шепелев, Чурикова. Как выглядели в юности популярные ведущие? -21

Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Блёданс, Шепелев, Чурикова. Как выглядели в юности популярные ведущие? -23

Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Лариса Гузеева

Блёданс, Шепелев, Чурикова. Как выглядели в юности популярные ведущие? -26

Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_

Блёданс, Шепелев, Чурикова. Как выглядели в юности популярные ведущие? -28

Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_

Лера Кудрявцева

Блёданс, Шепелев, Чурикова. Как выглядели в юности популярные ведущие? -31

Фото: instagram.com/leratv

Блёданс, Шепелев, Чурикова. Как выглядели в юности популярные ведущие? -33

Фото: instagram.com/leratv

Регина Тодоренко

Блёданс, Шепелев, Чурикова. Как выглядели в юности популярные ведущие? -36

Фото: instagram.com/reginatodorenko

Блёданс, Шепелев, Чурикова. Как выглядели в юности популярные ведущие? -38

Фото: instagram.com/reginatodorenko

Эвелина Блёданс

Блёданс, Шепелев, Чурикова. Как выглядели в юности популярные ведущие? -41

Фото: instagram.com/bledans

Блёданс, Шепелев, Чурикова. Как выглядели в юности популярные ведущие? -43

Фото: instagram.com/bledans

Юлия Меньшова

Блёданс, Шепелев, Чурикова. Как выглядели в юности популярные ведущие? -46

Фото: instagram.com/juliavmenshova

Блёданс, Шепелев, Чурикова. Как выглядели в юности популярные ведущие? -48

Фото: instagram.com/juliavmenshova

Яна Чурикова

Блёданс, Шепелев, Чурикова. Как выглядели в юности популярные ведущие? -51

Фото: instagram.com/yana_chu

Блёданс, Шепелев, Чурикова. Как выглядели в юности популярные ведущие? -53

Фото: instagram.com/yana_chu

Кстати, раньше мы узнали, как выглядели в молодости другие знаменитые ведущие. Фотографии юных Хромченко, Познера и Малышевой смотрите здесь.

# Звезды # Антон Привольнов # Анфиса Чехова # Дмитрий Шепелев # Жанна Бадоева # Ксения Собчак # Лариса Гузеева # Лера Кудрявцева # Регина Тодоренко # Эвелина Бледанс # Юлия Меньшова # Яна Чурикова

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