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Певица Анна Шаркунова родила первенца

15 июня 2017 12:14
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Новости Беларуси. Знаменитая белорусская певица Анна Шаркунова 14 июня родила мальчика. Первенец 32-летней исполнительницы появился на свет в Минске.

Мама и ребенок чувствуют себя хорошо. С именем для сына певица и ее муж пока не определились.

Певица Анна Шаркунова родила первенца-1

Фото: anasharky

Во время беременности Анна Шаркунова вела активный образ жизни: выступала, путешествовала, недавно презентовала новую песню «Сильно», через которую хотела передать слушателям свое настроение.  

Певица Анна Шаркунова родила первенца-4

Под фотографиями певицы в социальных сетях поклонники оставляют поздравления, желают здоровья малышу.

Певица Анна Шаркунова родила первенца-7

Фото: anasharky

«С университетских времен Анна вы вызывали восторг у нас в БГПУ. Очень рада, когда вас слышу по радио. Сегодня почитала статью про вас как Маму и еще больше вами восторгаюсь. Хочу сказать просто «спасибо, что вы настоящая».

Певица Анна Шаркунова родила первенца-10


Кадр из клипа Анны Шаркуновой на песню «Мы будзем першымі»

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# Беременность и роды # Анна Шаркунова # Фотофакт # калейдоскоп

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