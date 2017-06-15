Певица Анна Шаркунова родила первенца

Мама и ребенок чувствуют себя хорошо. С именем для сына певица и ее муж пока не определились.

«С университетских времен Анна вы вызывали восторг у нас в БГПУ. Очень рада, когда вас слышу по радио. Сегодня почитала статью про вас как Маму и еще больше вами восторгаюсь. Хочу сказать просто «спасибо, что вы настоящая».