Надо использовать в сыром виде. Какими полезными свойствами обладают помидоры?

Какими полезными свойствами обладают помидоры и почему они должны быть на столе каждого?

Помидоры являются источником пищевых волокон, которые нужны организму человека почти каждый день в достаточно большом количестве. Это вещества, позволяющие правильно работать нашему желудку. Поэтому таких продуктов в рационе должно быть как можно больше.

Томаты являются источником витаминов. Его яркая окраска – все оттенки красного, есть желтые, оранжевые, связана с тем, что в них находятся витамины, которые относятся к провитаминам группы А. Провитамины группы А нужны для целого ряда процессов, которые происходят в организме: для зрения, для здоровой кожи, для различных других процессов.