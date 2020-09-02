Прямой эфир

Надо использовать в сыром виде. Какими полезными свойствами обладают помидоры?

02 сентября 2020 10:19
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Какими полезными свойствами обладают помидоры и почему они должны быть на столе каждого?

Помидоры являются источником пищевых волокон, которые нужны организму человека почти каждый день в достаточно большом количестве. Это вещества, позволяющие правильно работать нашему желудку. Поэтому таких продуктов в рационе должно быть как можно больше.  

Томаты являются источником витаминов. Его яркая окраска – все оттенки красного, есть желтые, оранжевые, связана с тем, что в них находятся витамины, которые относятся к провитаминам группы А. Провитамины группы А нужны для целого ряда процессов, которые происходят в организме: для зрения, для здоровой кожи, для различных других процессов. 

Надо использовать в сыром виде. Какими полезными свойствами обладают помидоры?-1


Фото: pixabay.com

Томаты надо использовать в сыром виде. Максимальная польза от них именно при употреблении в свежем виде.

Из томатов делают большое количество продуктов переработки: консервированные, маринованные помидоры, различные соусы, пасты, кетчупы. Такие продукты могут быть у нас на столе, но использовать их нужно как можно реже.

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