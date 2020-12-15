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«Наносятся черты лица, а только потом заливается шоколадом». Как на кондитерской фабрике рисуют необычные картины

15 декабря 2020 07:57
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Юлия Пашкевич, корреспондент:
Настоящая сладкая жизнь начинается здесь, на кондитерской фабрике. Сегодня мы приехали сюда, чтобы посмотреть, как комплектуют подарки к Новому году.

«Наносятся черты лица, а только потом заливается шоколадом». Как на кондитерской фабрике рисуют необычные картины -1

В воздухе витает аромат какао, карамели, ванили и кокоса. Заглянули в один из цехов – здесь настоящая сказка. Вафельные тортики, которые больше похожи на картину из мультфильма. Кстати, все фигурки изготавливаются вручную.

«Наносятся черты лица, а только потом заливается шоколадом». Как на кондитерской фабрике рисуют необычные картины -4

Елена Черкас, изготовитель кондитерских изделий:
Это наша новогодняя продукция – вафельный тортик. Декорирован частично белым шоколадом, молочным. Скорее детская тематика, сказочная.

«Наносятся черты лица, а только потом заливается шоколадом». Как на кондитерской фабрике рисуют необычные картины -7

Оказывается, шоколад можно не только есть, но и использовать для создания картин. Правда, этот процесс трудоемкий. Мелкая моторика должна быть отлично развита. Интересуюсь, сколько времени уходит на создание такого шоколадного шедевра.

«Наносятся черты лица, а только потом заливается шоколадом». Как на кондитерской фабрике рисуют необычные картины -10

Наталья Кулак, изготовитель кондитерских изделий:
Каждая работа затрачивает разное количество времени: начиная с эскиза и заканчивая от дня до нескольких дней. Если какой-то отработанный эскиз, будет немного быстрее.

«Наносятся черты лица, а только потом заливается шоколадом». Как на кондитерской фабрике рисуют необычные картины -13

Нарисовать шоколадом можно не все. Но собственный портрет – пожалуйста. Сначала фотография обрабатывается на компьютере, затем – создается эскиз.

Наталья Кулак:
Наносятся черты лица, а только потом заливается шоколадом. Когда застывает, получается такая гладкая интересная картина.

«Наносятся черты лица, а только потом заливается шоколадом». Как на кондитерской фабрике рисуют необычные картины -16

Готовиться к Новому Году на кондитерской фабрике начинают заранее, а точнее – с февраля. Сначала определяются с дизайном упаковки, далее думают, какими вкусностями наполнить праздничный бокс, уже к середине сентября первые партии уходят на экспорт, а чуть позже – на прилавки наших магазинов.

«Наносятся черты лица, а только потом заливается шоколадом». Как на кондитерской фабрике рисуют необычные картины -19

Составы у подарков абсолютно разные, способные удовлетворить любой каприз покупателя. Цех не прекращает работу даже ночью, ведь горячая пора все ближе. Скоро все побегут в магазины за сладкими угощениями. 

# Кондитерские изделия # калейдоскоп # Юлия Пашкевич # Елена Черкас # Наталья Кулак # Фотофакт # Кондитерские изделия

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