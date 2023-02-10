10 февраля День угощения домового. Чем ещё известна эта дата?

Сегодня, 10 февраля, Всемирный день зернобобовых. Зернобобовыми называют сухие семена бобовых растений. Самыми известными из них являются горох, фасоль и чечевица. Они не содержат холестерина, в них очень мало жира и соли, но много белка и железа. Обладая высокой питательной ценностью, эти культуры способствуют решению проблем голода в отдельных регионах мира, а включение их в постоянный рацион питания положительно сказывается на здоровье людей. Привлекая внимание сельскохозяйственных производителей, ООН предлагает им стремиться к совершенствованию выращивания зернобобовых культур и повышать их урожайность.

Сегодня День рождения утюга. Первое упоминание об утюге найдено в книге расходов русского царского двора. Запись датирована 10 февраля 1636 года. Упомянутый и описанный утюг стоимостью 5 алтын принадлежал к самому простому нагревательному типу. Весил около 10 килограммов и был монолитным. На самом деле первый утюг появился еще тогда, когда главным нарядом были шкуры диких животных. Вместе с человеком утюг прошел все стадии эволюционного развития и значительно изменился.

10 февраля 1996 года шахматный суперкомпьютер Deep Blue, разработанный IBM и способный вычислять 100 миллионов позиций в секунду, впервые выиграл шахматную партию у чемпиона мира Гарри Каспарова. Это была первая игра в матче из шести партий. Турнир проходил в Филадельфии. Чемпионом в итоге стал Гарри Каспаров. 32-летний российский гроссмейстер, который впервые получил звание чемпиона мира в возрасте 22 лет, восстановил свои позиции в следующих пяти играх с компьютером: две ничьи и три победы гроссмейстера.

Ежегодно 10 февраля отмечают необычный праздник День угощения домового. Действительно, это очень древняя традиция. Домовой – это домашний дух, мифологический хозяин и покровитель дома, который обеспечивает нормальную жизнь семьи, плодородие, здоровье людей и животных. Считают, что домовые защищают дом от воров, пожаров и нечистой силы. Не забудьте сегодня угостить домового и помните, что в этот день в доме должна царить доброжелательная атмосфера, ни в коем случае нельзя ссориться друг с другом и ругаться.

И пусть этот день запомнится вам чем-то хорошим!