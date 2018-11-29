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Джордж Клуни может стать крёстным ребёнка Меган Маркл и принца Гарри

29 ноября 2018 12:27
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Новости Великобритании. Голливудский актер Джордж Клуни и его супруга Амаль могут стать крестными родителями первенца Меган Маркл и принца Гарри.

Как сообщает Daily Mail, эту информацию подтвердил двоюродный брат актера Бен. Мужчина отметил, что Клуни станет прекрасным крестным. «Он будет замечательным крестным отцом, потому что у него замечательно получается все, что он делает. Он хороший парень».

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Джордж Клуни с женой очень близки к Меган и Гарри. Амаль Клуни давно дружит с будущей мамой – подруги регулярно общаются.

Джордж Клуни может стать крёстным ребёнка Меган Маркл и принца Гарри-1

Голливудский актер с супругой были гостями на королевской свадьбе и вечеринке после нее, а летом этого года молодожены посетили виллу Амаль и Джорджа в Италии, где Меган, наверняка, удалось понянчиться с годовалыми близнецами пары.

Джордж Клуни может стать крёстным ребёнка Меган Маркл и принца Гарри-4

Источник, близкий к знаменитым семьям, отметил, что Амаль и Меган близки уже много лет и эта дружба также сблизила их мужей, которые стали приятелями.

«Кейт и Меган – очень разные люди». Принц Гарри и Меган Маркл переезжают из-за разногласий с семьёй брата (читать далее).

# Королевская семья # калейдоскоп # Меган Маркл # Джордж Клуни # Принц Гарри

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