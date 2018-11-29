Джордж Клуни может стать крёстным ребёнка Меган Маркл и принца Гарри

Новости Великобритании. Голливудский актер Джордж Клуни и его супруга Амаль могут стать крестными родителями первенца Меган Маркл и принца Гарри.

Как сообщает Daily Mail, эту информацию подтвердил двоюродный брат актера Бен. Мужчина отметил, что Клуни станет прекрасным крестным. «Он будет замечательным крестным отцом, потому что у него замечательно получается все, что он делает. Он хороший парень».

10 лучших образов Меган Маркл после новости о её беременности

Джордж Клуни с женой очень близки к Меган и Гарри. Амаль Клуни давно дружит с будущей мамой – подруги регулярно общаются.