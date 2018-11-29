Екатерина II. Испытания любовников и щедрый подарок Пугачёву – всё во имя России

В истории России было немало достойных правителей. Кто-то из них для Отечества сделал больше, кто-то меньше. Одним из тех, кто продвинул страну далеко вперед, была и Екатерина II. Из разных источников мы собрали сведения о ней и предлагаем Вам конспективный портрет этой неординарной личности. Как Екатерина появилась в России Вы знаете, конечно, что она была немка. Родилась в 1729 году в Пруссии. Правившая в России императрица Елизавета Петровна в 1743 году озаботилась поисками невесты для своего сына – будущего императора Петра III, и она положила глаз на прусскую принцессу. Барышня была из себя не ахти, но к своим 15-ти годам отлично образованная и к тому же по характеру сорви-голова. “ Такая нам подходит”,– решила Елизавета. Она ведь не дура была, чтобы наследнику лишь бы кого подсовывать. И вот через несколько лет молодые поженились. До свадьбы невеста активно учила русский, историю новой для себя страны, приняла православие.



Кадр из сериала «Екатерина. Взлёт»

Как Екатерина стала царицей Её мужа Петра сегодня бы обозвали козлом. И справедливо! Он брезговал отношениями с молодой женой и на ее глазах крутил «шуры-муры» с другими. К десяти годам такой никчёмной супружеской жизни они совсем стали чужими. И тут Екатерина родила мальчика Павлика. Говорили, что от камергера царского двора Салтыкова. Таким образом она будто отомстила своему муженьку. По приказу бабы Лизы ребенка от матери тут же забрали и не разрешали с ним видеться. Естественно, от такого свинского отношения вскипела молодая немецкая кровь. Екатерина уже после смерти свекрови задумала план и в 1762 году вместе с друзьями и при поддержке гвардейцев вынудила Петра III отречься от престола. Он без сопротивления покорился судьбе и быстренько скончался от геморроя. Именно этот диагноз указала в одном из своих писем Екатерина, тут же взошедшая на трон. Хотя многие считали иначе. Впоследствии против нее самой было организовано три заговора, но все они были раскрыты, а царица умерла от инсульта в ноябре 1796 года в возрасте 67 лет.



Кадр из сериала «Екатерина. Взлёт»

Заслуги Екатерины При Екатерине были проведены реформы почти во всех сферах, что заставило подданных ее уважать. Расширились границы государства на западе и юге. Россия получила выход в Черное море и Крым. Выросли за счет новых территорий посевные площади, поднялась промышленность, активизировалась торговля. Внутренняя политика получила определение «абсолютизм», так как была нацелена на развитие всех без исключения направлений жизни общества. Вдвое увеличилась численность армии, окрепла ее техбаза. Эта армия подавила пугачевское восстание, победила в шести военных конфликтах, принеся России новые земли, трофеи и славу. Будучи сама женщиной высокообразованной, императрица способствовала гуманитарному развитию страны. Даже казнь Пугачева, когда ему вместо четвертования просто отрубили голову, что современники расценили как подарок царицы, стало свидетельством отказа от дикости. Россия при ней вошла в семью великих европейских держав. Но не все было так уж идеально. При Екатерине крестьянам стало жить хуже. Хозяйства разорялись, начались массовые голодоморы, выросли цены на хлеб. В годы ее правления плохо использовались передовые технологии в промышленности. Выросла коррупция. К концу правления Екатерины российская казна опустела.



Кадр из сериала «Екатерина. Взлёт»

Любовные связи Екатерины Управляя сложным государственным механизмом, императрица не забывала о собственных удовольствиях, главным из которых была неуемная любовь к ближним. А ближними для нее были Салтыков, Орлов, Васильчиков, Потемкин, Зорич, Ланской, Понятовский, Зубов… Всего историки составили список из 23 любовников, которые удостоились чести спать с помазанницей божьей. Некоторым из них Екатерина устраивала предварительный тест-драйв, используя своих фрейлин. Проверяла так сказать, потенциал. От кого-то даже рожала детей. Всё это были господа интересные. Через них императрица порой решала государственные дела. По части баб Григорий Орлов был герой России. Имея амурные связи с Екатериной, граф параллельно тащил в койку ее фрейлин и своих родственниц. Императрица закрывала на это глаза и так его боготворила, что даже собиралась замуж, но умные люди вовремя остановили этот душевный порыв. Князь Потемкин был смел, умен и красив одновременно. С ним Екатерина тайно обвенчалась. Генерал Ланской так старался угодить женщине, что принимал какие-то стимулирующие средства, от переизбытка которых и помер молодым. Корнету Платону Зубову, последнему из фаворитов, не было и 20 лет, когда его заметила и приголубила 60-летняя царица. Мальчик тоже старался радовать бабушку, за что быстро стал генералом. Екатерина родила двух сыновей и дочь. Первый сын Павел (от Салтыкова), второй Алексей (от Орлова), и рано умершая дочь Анна (от будущего короля Польши Станислава Понятовского).



Кадр из сериала «Екатерина. Взлёт»