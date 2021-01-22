Кто вы по натуре? Вот что может сказать о человеке его почерк

23 января отмечается день почерка, который напоминает нам о ценности рукописного текста. Скорость набора на клавиатуре не поможет в психологическом анализе человека, а вот почерк и подпись очень даже. Игорь Архипов, полиграфолог:

Подпись можно условно разделить на две половинки. Первая половинка отвечает за интеллектуальную деятельность человека, вторая – за его физическую деятельность. Если в подписи первая половинка маленькая, а вторая большая, то человек больше склонен к физическому труду, больше практик, нежели теоретик.

За помощью к специалистам по графологии обращаются различные компании, которые хотят оценить психологические особенности людей при трудоустройстве. Важно, чтобы человек не знал, что его рукописный текст будет изучать специалист, так он не будет подстраиваться: аккуратно писать, отмерять поля и размеры строк. Игорь Архипов:

Есть подписи вырисовывают тщательно, такой человек либо добросовестный, либо бережливый, он постоянно себя контролирует.

Левосторонний почерк и его наклон в эту сторону свидетельствует об упрямстве, размашистый – о рассудительности. При анализе почерка нужно оценивать все признаки в комплексе, а не один. Характерная линия или черта после подписи говорит о решительности. Если окончание подписи направлено вверх – вы оптимист по натуре. Игорь Архипов:

Величина букв. У вас гармоничная подпись, у вас нет заглавных больших букв, нет маленьких букв. Отсутствие соединений между буквами говорит о решительности, умении действовать ситуативно, принимать сиюминутные решения. Обратить внимание следует на размер строк и на поля в письме.