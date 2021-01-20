Любил наблюдать за людьми, выращивал розы и жил в замке. Луи де Фюнес, каким он был за кадром

Сейчас мы живём в эпоху американского кино. Многие страны выпускают фильмы, но самые известные ленты производят в Голливуде. Однако ещё совсем недавно достойную конкуренцию им составляли французские кинокартины. Многие помнят фильмы с Жераром Депардье, Пьером Ришаром, Жаном Рено, Сами Насери, а также замечательные ленты режиссёра Люка Бессона. Ещё раньше был известен французский актёр Луи де Фюнес. Вероятно, сейчас про него из молодого поколения знают только люди искусства. Поэтому мы решили восполнить этот пробел у молодёжи и рассказать пару интересных фактов про де Фюнеса. Внешность Первый интересный факт о том, что сразу бросается в глаза. Луи был невысокого роста – 1,64 м. Также он не был красавцем, как, например, Ален Делон. У де Фюнеса были густые брови, крючковатый нос и смешная мимика. Но всё это помогло ему стать успешным комедийным актёром. Имя, которое олицетворяет красивого мужчину. Кто такой Ален Делон?

Фото: instagram.com/louisdefunes_fan Вредный характер Хотя француз был комиком, в жизни его шалости иногда заходили слишком далеко. Он постоянно мешал учителям на уроках своими шутками, за что нередко выгонялся из класса. А на собственной свадьбе он вывел из себя родителей невесты, потому что пародировал всех и вся. Позже он не раз ссорился с сыновьями за то, что они не стали актёрами.

Фото: instagram.com/louisdefunes_fan Неудачная шутка Как-то раз Луи без задней мысли повесил на дверь табличку с надписью «Продаю веселье с 9 до 18 часов». Желающих купить веселье нашлось немало – целая толпа выстроилась у дверей известного актёра.

Фото: instagram.com/louisdefunes_fan Недоверие Де Фюнес не был рубахой-парнем. Мужчина постоянно носил при себе пистолет, потому что боялся преследования. Также актёр не расставался со связкой ключей от шкафов и комодов, поскольку опасался, что кто-нибудь может украсть его вещи. В довершение, одним из любимых занятий Луи были прогулки по кладбищам. По словам артиста, тамошние люди были молчаливы и не надоедали ему.

Фото: instagram.com/louis_de_funes_comedie Хобби Свободное время француз любил проводить в саду. Особенно нравилось ему подрезать розы. Позже в честь де Фюнеса даже был назван один из сортов роз. Другим хобби Луи было наблюдение за людьми. Чтобы убедительно играть роли, актёр изучал поведение случайных прохожих и записывал свои наблюдения в блокнот.

Фото: instagram.com/louisdefunes_fan Брак Луи был дважды женат. Первой супругой стала Жермен Луизе Элоди Карруайе. Девушка влюбилась в де Фюнеса, который тогда перебивался разными подработками и был ещё в 9 годах от своего дебюта в кино. Пара поженилась в 1936 году. В семье родился сын Даниэль. Однако вскоре между супругами начался разлад, результатом которого стал развод в 1942 году. Через год будущий актёр встретил Жанну Августину де Бартелеми де Мопассан. Когда Париж был оккупирован немецкими войсками, Луи преподавал сольфеджио в музыкальной школе. В том же учебном заведении Жанна работала секретаршей. Девушка была очарована тем, как француз играл джаз. Время было сложное, поэтому молодые люди не стали долго встречаться, а сразу поженились. В браке родились двое сыновей – Патрик и Оливье. Луи и Жанна прожили вместе 40 лет, до самой смерти де Фюнеса.

Фото: instagram.com/louisdefunes_fan Отличное здоровье Несмотря на то, что Луи часто жаловался на сердце и плохое настроение, в свои 56 лет он без проблем бегал, прыгал, совершал кувырки и исполнял трюки на съёмочной площадке. Когда актёру перемахнуло за 60, он перенёс сразу два инфаркта. Только после этого де Фюнес решил уменьшить физическую активность, прекратил съёмки, переехал жить в замок и стал выращивать розы.