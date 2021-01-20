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Девушка создала игральные карты на основе трендов и разбогатела. Вы бы тоже так смогли

20 января 2021 14:19
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Девушка играла в карты и в какой-то момент поняла, что иерархия нарисованных персонажей её смущает. Тогда любительница карточных игр решила создать свою собственную колоду.

Как сообщает Bored Panda, 23-летняя жительница Нидерландов Инди Меллинк обратила внимание на то, что в обычных картах король является более ценным персонажем, чем дама, а она – ценнее валета. Такое положение дел показалось девушке неприемлемым. 

Немного подумав, Инди создала свои собственные, гендерно-нейтральные карты. В её колоде вместо валета, дамы и короля используются бронза, серебро и золото. Эти металлы и отражают ценность карты. 

Девушка создала игральные карты на основе трендов и разбогатела. Вы бы тоже так смогли -1

Фото: instagram.com/gsbplayingcards 

По словам Меллинк, в мире есть куда более серьёзные проблемы, а также более действенные способы борьбы с неравенством, однако ей захотелось сделать что-нибудь для тех людей, которые согласны с её мировоззрением. Так и появились эти карты. 

Девушка создала игральные карты на основе трендов и разбогатела. Вы бы тоже так смогли -4

Фото: instagram.com/gsbplayingcards 

Сначала девушка сделала только 4 таких колоды, чтобы играть с родителями и друзьями. Приятелям Инди понравилась её идея гендерно-нейтральных карт, поэтому девушка сделала ещё 50 колод. А затем запросы стали приходить и от других людей, поэтому Меллинк пришлось выпустить ещё 500 колод. 

Девушка создала игральные карты на основе трендов и разбогатела. Вы бы тоже так смогли -7

Фото: facebook.com/indy.mellink 

Однако не всем идея девушки пришлась по душе. Были люди, которые писали Инди, что карты – это просто игра, незачем относиться к ним так серьёзно. Но сама жительница Нидерладов так не считает, она придерживается мнения, что «дьявол в деталях». К настоящему моменту Меллинк продала полторы тысячи колод. Заказы приходят из Бельгии, Германии, Франции и США.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, чем можно себя развлечь без книг, телевизора и компьютера. В числе этих занятий карточные игры, шахматы и домино (подробнее здесь). 

# Игры # калейдоскоп # Фотофакт

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