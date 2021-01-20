Девушка создала игральные карты на основе трендов и разбогатела. Вы бы тоже так смогли

Девушка играла в карты и в какой-то момент поняла, что иерархия нарисованных персонажей её смущает. Тогда любительница карточных игр решила создать свою собственную колоду.

Как сообщает Bored Panda, 23-летняя жительница Нидерландов Инди Меллинк обратила внимание на то, что в обычных картах король является более ценным персонажем, чем дама, а она – ценнее валета. Такое положение дел показалось девушке неприемлемым.

Немного подумав, Инди создала свои собственные, гендерно-нейтральные карты. В её колоде вместо валета, дамы и короля используются бронза, серебро и золото. Эти металлы и отражают ценность карты.