Девушка создала игральные карты на основе трендов и разбогатела. Вы бы тоже так смогли
Девушка играла в карты и в какой-то момент поняла, что иерархия нарисованных персонажей её смущает. Тогда любительница карточных игр решила создать свою собственную колоду.
Как сообщает Bored Panda, 23-летняя жительница Нидерландов Инди Меллинк обратила внимание на то, что в обычных картах король является более ценным персонажем, чем дама, а она – ценнее валета. Такое положение дел показалось девушке неприемлемым.
Немного подумав, Инди создала свои собственные, гендерно-нейтральные карты. В её колоде вместо валета, дамы и короля используются бронза, серебро и золото. Эти металлы и отражают ценность карты.
Фото: instagram.com/gsbplayingcards
По словам Меллинк, в мире есть куда более серьёзные проблемы, а также более действенные способы борьбы с неравенством, однако ей захотелось сделать что-нибудь для тех людей, которые согласны с её мировоззрением. Так и появились эти карты.
Фото: instagram.com/gsbplayingcards
Сначала девушка сделала только 4 таких колоды, чтобы играть с родителями и друзьями. Приятелям Инди понравилась её идея гендерно-нейтральных карт, поэтому девушка сделала ещё 50 колод. А затем запросы стали приходить и от других людей, поэтому Меллинк пришлось выпустить ещё 500 колод.
Фото: facebook.com/indy.mellink
Однако не всем идея девушки пришлась по душе. Были люди, которые писали Инди, что карты – это просто игра, незачем относиться к ним так серьёзно. Но сама жительница Нидерладов так не считает, она придерживается мнения, что «дьявол в деталях». К настоящему моменту Меллинк продала полторы тысячи колод. Заказы приходят из Бельгии, Германии, Франции и США.
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