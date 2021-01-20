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Девочка так сильно ударила по мячу, что он пересёк море и оказался в другой стране

20 января 2021 12:04
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Женщина прогуливалась по берегу и увидела мяч. Оказалось, что приспособление для игры приплыло из другой страны. 

Как сообщает Irish Examiner, 10 января 10-летняя жительница Ирландии Эйфа Ниокейл играла на пляже Вудстаун с мячом. В какой-то момент девочка очень сильно пнула мяч, и он улетел в воду. Игрушка оказалась слишком далеко, поэтому ребёнок не стал рисковать и идти в воду. 

Через неделю жительница Англии Алин Дентон гуляла по валлийскому побережью и попутно собирала мусор. Увидев на пляже мяч, женщина собиралась отправить и его в мешок с мусором, но её внимание привлекло имя, написанное на сферическом изделии. Дентон догадалась, что мяч приплыл из Ирландии. 

Девочка так сильно ударила по мячу, что он пересёк море и оказался в другой стране -1

Фото: facebook.com/aline.denton.9 

Британке стало интересно, сколько времени потребовалось мячу, чтобы пересечь море. Также ей захотелось узнать, кто же является владелицей мяча. Чтобы удовлетворить своё любопытство, Алин написала про мяч в Facebook. 

Девочка так сильно ударила по мячу, что он пересёк море и оказался в другой стране -4

Фото: facebook.com/aline.denton.9 

Всего через четыре часа с Дентон связался отец Эйфы и ответил на вопросы женщины. По словам мужчины, его дочка удивилась тому, что мяч не был съеден китом и не был проколот нарвалом. Теперь Алин планирует хранить у себя игрушку до тех пор, пока не сможет съездить в Ирландию, чтобы вернуть мяч его владелице. 

Девочка так сильно ударила по мячу, что он пересёк море и оказался в другой стране -7

Фото: facebook.com/aline.denton.9 

Кстати, ранее мы рассказывали о другом необычном случае. Потерянная возле Испании кассета нашлась на острове в Атлантическом океане – подробнее здесь

# Необычное # калейдоскоп # Фотофакт

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