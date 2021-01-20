Девочка так сильно ударила по мячу, что он пересёк море и оказался в другой стране

Женщина прогуливалась по берегу и увидела мяч. Оказалось, что приспособление для игры приплыло из другой страны.

Как сообщает Irish Examiner, 10 января 10-летняя жительница Ирландии Эйфа Ниокейл играла на пляже Вудстаун с мячом. В какой-то момент девочка очень сильно пнула мяч, и он улетел в воду. Игрушка оказалась слишком далеко, поэтому ребёнок не стал рисковать и идти в воду.

Через неделю жительница Англии Алин Дентон гуляла по валлийскому побережью и попутно собирала мусор. Увидев на пляже мяч, женщина собиралась отправить и его в мешок с мусором, но её внимание привлекло имя, написанное на сферическом изделии. Дентон догадалась, что мяч приплыл из Ирландии.