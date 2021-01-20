Девочка так сильно ударила по мячу, что он пересёк море и оказался в другой стране
Женщина прогуливалась по берегу и увидела мяч. Оказалось, что приспособление для игры приплыло из другой страны.
Как сообщает Irish Examiner, 10 января 10-летняя жительница Ирландии Эйфа Ниокейл играла на пляже Вудстаун с мячом. В какой-то момент девочка очень сильно пнула мяч, и он улетел в воду. Игрушка оказалась слишком далеко, поэтому ребёнок не стал рисковать и идти в воду.
Через неделю жительница Англии Алин Дентон гуляла по валлийскому побережью и попутно собирала мусор. Увидев на пляже мяч, женщина собиралась отправить и его в мешок с мусором, но её внимание привлекло имя, написанное на сферическом изделии. Дентон догадалась, что мяч приплыл из Ирландии.
Фото: facebook.com/aline.denton.9
Британке стало интересно, сколько времени потребовалось мячу, чтобы пересечь море. Также ей захотелось узнать, кто же является владелицей мяча. Чтобы удовлетворить своё любопытство, Алин написала про мяч в Facebook.
Фото: facebook.com/aline.denton.9
Всего через четыре часа с Дентон связался отец Эйфы и ответил на вопросы женщины. По словам мужчины, его дочка удивилась тому, что мяч не был съеден китом и не был проколот нарвалом. Теперь Алин планирует хранить у себя игрушку до тех пор, пока не сможет съездить в Ирландию, чтобы вернуть мяч его владелице.
Фото: facebook.com/aline.denton.9
Кстати, ранее мы рассказывали о другом необычном случае. Потерянная возле Испании кассета нашлась на острове в Атлантическом океане – подробнее здесь.