Кто сорвал концерт? В Гомеле скандалом закончилось выступление певицы Ирины Дубцовой

Новости Беларуси. В Гомеле концерт популярной российской певицы Ирины Дубцовой закончился скандалом.

Город над Сожем артистка посетила в рамках гастрольного тура с новой программой «Люби меня долго».

Выступлению предшествовали еще два концерта в Беларуси.

И, судя по восторженным отзывам, которые оставили в социальных сетях люди, пришедшие на сольник в Минске и Пинске, выступления прошли без конфузов и зрители остались довольны.

Чего не скажешь о гомельском. По словам жителей областного центра, певица вела себя на сцене «неадекватно»: «кое-как под фонограмму исполнила несколько композиций, заговаривалась, несла полный бред». У многих сложилось впечатление, что Дубцова была пьяна.

Судя по кадрам, опубликованным на YouTube (см.ниже), зрители один за другим покидают зал.

«А зачем вы уходите?» – спрашивает певица.



Концерт остановили после того, как к сцене подошел мужчина и что-то сказал певице. Несложно разглядеть на лице Ирины Дубцовой негодование: «Что? А зачем вы такое плохое слово сказали? Вот такой вот негодяй. И как после такого выступать?», – произнесла певица, после чего покинула сцену.



Менеджеры Дубцовой перед зрителями извинились, пояснив, что

артистке стало плохо – обострение сезонной аллергии.

Заявление менеджмента певицы Ирины Дубцовой:

Дорогие друзья! В связи с обострением состояния Ирины Дубцовой, связанного с сезонной аллергией, которой певица страдает несколько лет и вызвавшей бронхозпазмы, при которых нарушается дыхательная и разговорная функция, тяжелейшие приступы кашля – певица не смогла провести концерт в Гомеле. Неожиданным оказалось раннее цветение природы в Беларуси. Обычно во время весеннего цветения Ирина покидает пределы страны.

Приносим свои искренние извинения, а также сообщаем, что деньги за билеты вы сможете вернуть в пунктах приобретения со следующей недели.

«Пьянь!», «Позорище!», «Стыд и срам!», – пишут оскорбленные зрители.

Екатерина (комментарий на сайте afisha.relax.by):

Это было ужасно. Я пришла получить удовольствие и море позитива, а в итоге испорченный вечер и куча негатива. Ужасно. Согласна, со всеми, кто пишет что на работе надо Работать. Люди пришли, был полный зал... Еще такого неуважения я к себе не испытывала. Артист должен нести красоту и добро!!! А мы увидели позор. Вечер испорчен. От того что мы зрители малоизвестны и не так богаты, мы не перестаем оставаться людьми. Артисты, прошу Вас, уважайте людей!!! Уважайте себя в первую очередь! Мне было просто противно...

Лена (комментарий на сайте afisha.relax.by):

Это просто неуважение какое-то! Язык заплетался, еле стояла на ногах и чушь несла полную. Опозорилась так опозорилась! И почему ещё некоторые возмущаются, что люди уходили из зала и бросали ей билеты в ноги?? Люди пришли отдыхать, может, отдали последние деньги за её концерт, а она вышла в таком виде! Просто позор!

Нашлись и те, кто поддержал певицу.

Те, кто следит за творчеством Ирины Дубцовой, не понаслышке знают: у певицы действительно проблемы со здоровьем.