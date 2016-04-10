Фотофакт: 5 самых известных голубых дыр на планете

Голубые дыры – подводные вертикальные пещеры, уходящие вглубь и сверху напоминающие большие отверстия. Предположительно, они образовались в результате различных карстовых процессов, например, вымывание трещин в известняковых породах под действием дождевых вод. Большинство таких мест появились во время Ледникового периода, когда уровень воды в Мировом океане был ниже на 150-200 метров. Эти таинственные образования очень популярны среди дайверов и обычных туристов. 1. Голубая дыра Дина, Багамские острова. Если обычная глубина голубых дыр находится на уровне 100 метров, то воронка Дина (около Лонг-Айленда) достигает отметки чуть больше 200 метров. Это делает её не только самой глубокой дырой, но ещё и одной из самых популярных.

Ежегодно десятки тысяч туристов приезжают посмотреть на это загадочное творение природы. Также это место используют профессиональные дайверы. Так, в 2010 году новозеландец Уильям Трубридж опустился в дыру на 101 метр, став первым человеком, преодолевшим стометровую отметку без использования ласт. 2. Большая голубая дыра, Белиз. Находится в 100 километрах от самого крупного города страны, Белиза. Самая большая дыра на планете – её диаметр составляет 300 метров – стала очень известной благодаря команде французского исследователя океана Жака-Ива Кусто, который включил её в свой список 10 лучших мест в мире для ныряния. Именно он в 1972 году и подтвердил теорию образования таких мест, спустившись на субмаринах в дыру и обнаружив большие сталактиты.

Из-за огромной популярности у любителей рекреационного дайвинга нависла угроза уничтожения ценности этого памятника природы, поэтому в 1996 году ЮНЕСКО внесло Большую голубую дыру в Список объектов всемирного наследия, которые находятся под охраной. 3. Голубая дыра в Дахабе, Египет. Вторая глубочайшая дыра в мире (глубина – 130 метров). Более известна как «Кладбище дайверов». «Славу» этому месту создали погибшие дайверы, недооценившие сложность погружения и не имевшие нужного оборудования. В память об умерших здесь людях был установлен памятник, но из-за слишком большого количества имён на нём его убрали, чтобы не пугать туристов.

Интересный факт: вышеупомянутый новозеландец Уильям Трубридж смог преодолеть самое глубокое место дыры, которое называется аркой, без вспомогательных средств (только при помощи ласт, монофина и грузов) на одном вдохе. 4. Голубая дыра Уотлинг, Багамские острова. Эта вертикальная пещера известна тем, что находится не в океане, а на земле. Находится она на небольшом острове Сан-Сальвадор в нескольких километрах от берега моря, но при этом абсолютно не пресная. Это говорит о том, что отверстие должно быть соединено с океаном подземным туннелем. Эта дыра является одной из самых малоизученных на Земле.

5. Голубая дыра Гозо, Мальта. Находится на западном побережье острова Гозо в Средиземном море. Это отверстие 10 метров шириной и 25 метров глубиной в скале. На глубине в 7-8 метров есть небольшой туннель, соединяющий её с морем.