«ВКонтакте» создала сервис по переносу фото и видео из заблокированного Instagram

«ВКонтакте» создала сервис, который позволяет переносить в социальную сеть фотографии и видео из Instagram, сообщили в компании. Приложение называется Instagram Manager. С его помощью пользователи сети в несколько кликов могут перенести фотографии с описаниями из своего аккаунта в Instagram.

Фото: pixabay.com

Данные сразу попадают в закрытый альбом во «ВКонтакте». Изменить настройки доступа к альбому можно будет в любой момент. Для переноса требуется ввести имя пользователя в Instagram или вставить ссылку на аккаунт. Более того, в приложение добавили инструкцию, как скачать архив из Instagram. С ее помощью можно сохранять видео (в разделе «Видео») и короткие видео Reels (в разделе «Клипы»).

Фото: pixabay.com