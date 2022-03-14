«ВКонтакте» создала сервис по переносу фото и видео из заблокированного Instagram
«ВКонтакте» создала сервис, который позволяет переносить в социальную сеть фотографии и видео из Instagram, сообщили в компании. Приложение называется Instagram Manager. С его помощью пользователи сети в несколько кликов могут перенести фотографии с описаниями из своего аккаунта в Instagram.
Данные сразу попадают в закрытый альбом во «ВКонтакте». Изменить настройки доступа к альбому можно будет в любой момент. Для переноса требуется ввести имя пользователя в Instagram или вставить ссылку на аккаунт. Более того, в приложение добавили инструкцию, как скачать архив из Instagram. С ее помощью можно сохранять видео (в разделе «Видео») и короткие видео Reels (в разделе «Клипы»).
Как сообщили во «ВКонтакте», для скачивания будут доступны данные, которые находятся в открытом доступе. Пароль при этом вводить не нужно. Напомним, социальная сеть Instagram была заблокирована на территории России 14 марта из-за призывов к насилию в отношении россиян.
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