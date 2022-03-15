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Ухаживаем за собой правильно. Как горячий душ может навредить коже лица?

15 марта 2022 11:21
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Сейчас люди стали активно следить за качеством своей кожи. На прилавках магазинов начали появляться новые уходовые средства, а профессия косметолога пользуется большой популярностью. В погоне за идеальной кожей некоторые забывают простые правила, которые помогут намного быстрее достичь желаемых результатов.  

Как рассказало издание Daily Mirror, многие решают умыть лицо во время приёма душа. Для кого-то это экономия времени. Ведь зачем потом стоять перед раковиной, если можно помыть тело и лицо за один раз? Однако такой способ чистки кожи может только навредить человеку.  

Ухаживаем за собой правильно. Как горячий душ может навредить коже лица? -1

Фото: pexels.com

Оказывается, что струя воды с высокой температурой травмирует кровеносные сосуды кожи, пересушивая её. Из-за этого могут появиться новые высыпания, а также преждевременные морщины.  

Ухаживаем за собой правильно. Как горячий душ может навредить коже лица? -4

Фото: pexels.com

Поэтому специалисты рекомендуют умываться тёплой или прохладной водой. А использование специальной раковины поможет вам более точно определить температуру льющейся струи, что минимизирует риски повреждения кожных покровов.  

Заботиться о коже надо в любом возрасте. Кстати, недавно мы рассказывали, с какого возраста можно покупать ребёнку косметику, а также на что обращать внимание в составе продукта. Узнать все советы косметолога можно здесь.

# Здоровье # калейдоскоп # Фотофакт

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