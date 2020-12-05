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Создаём предновогоднее настроение. Готовим глинтвейн, который могут пить даже дети

05 декабря 2020 17:31
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Что может быть прекраснее зимой, чем отдых с чашечкой глинтвейна? Этот напиток не только погружает в атмосферу предновогодних праздников, но и согревает в промозглую погоду, рассказали в программе «Плюс-минус».

Ну а чтобы угостить им и детей, и взрослых, нужно знать очень простые секреты приготовления.

Создаём предновогоднее настроение. Готовим глинтвейн, который могут пить даже дети-1

Создаём предновогоднее настроение. Готовим глинтвейн, который могут пить даже дети-3

Вадим Парханович, шеф-повар:
В холодное время года очень хочется согреться чем-то теплым. Я предлагаю приготовить настоящий рождественский напиток.

Для этого нам понадобится вишневый сок, апельсин, корица, имбирь, кардамон, бадьян, гвоздика и изюм.

Создаём предновогоднее настроение. Готовим глинтвейн, который могут пить даже дети-6

Создаём предновогоднее настроение. Готовим глинтвейн, который могут пить даже дети-8

Заливаем вишневый сок в кастрюлю. Добавляем специи и апельсин.

Создаём предновогоднее настроение. Готовим глинтвейн, который могут пить даже дети-11

Продолжаем томить 20-30 минут на средней температуре.

Создаём предновогоднее настроение. Готовим глинтвейн, который могут пить даже дети-14

Создаём предновогоднее настроение. Готовим глинтвейн, который могут пить даже дети-16

Выкладываем апельсин, добавляем немного специй и заливаем наш напиток. Украшаем бокал лаймом. Вы можете проявить фантазию и украсить на свой вкус.

Как приготовить сливочный крем-суп из тыквы?  Вот простой пошаговый рецепт.

# Рецепты # калейдоскоп # Ольга Войтенкова # Вадим Парханович # Фотофакт

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