Создаём предновогоднее настроение. Готовим глинтвейн, который могут пить даже дети
Что может быть прекраснее зимой, чем отдых с чашечкой глинтвейна? Этот напиток не только погружает в атмосферу предновогодних праздников, но и согревает в промозглую погоду, рассказали в программе «Плюс-минус».
Ну а чтобы угостить им и детей, и взрослых, нужно знать очень простые секреты приготовления.
Вадим Парханович, шеф-повар:
В холодное время года очень хочется согреться чем-то теплым. Я предлагаю приготовить настоящий рождественский напиток.
Для этого нам понадобится вишневый сок, апельсин, корица, имбирь, кардамон, бадьян, гвоздика и изюм.
Заливаем вишневый сок в кастрюлю. Добавляем специи и апельсин.
Продолжаем томить 20-30 минут на средней температуре.
Выкладываем апельсин, добавляем немного специй и заливаем наш напиток. Украшаем бокал лаймом. Вы можете проявить фантазию и украсить на свой вкус.
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