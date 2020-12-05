Создаём предновогоднее настроение. Готовим глинтвейн, который могут пить даже дети

Что может быть прекраснее зимой, чем отдых с чашечкой глинтвейна? Этот напиток не только погружает в атмосферу предновогодних праздников, но и согревает в промозглую погоду, рассказали в программе «Плюс-минус».

Ну а чтобы угостить им и детей, и взрослых, нужно знать очень простые секреты приготовления.