«У нас сейчас более 500 видов». Как создают новогодние ёлочные игрушки в Беларуси?

Стрелки бегут вперед, до Нового года остается 24 дня. Витрины оживают, а в магазинах выстраиваются очереди за подарками. На единственной в стране фабрике елочных игрушек аромат Рождества витает круглый год. Анастасия Макеева, корреспондент:

Волшебницей чувствуете себя? Полина Шарик, дизайнер:

Ну, когда с блестками работаешь и оно с тебя сыпется, то да.

Новогодняя история началась с путешествий. Руководитель фабрики Андрей Бегун исколесил уже 75 стран. О каждой на память решил оставлять не магнитик, а елочные игрушки. Так возникла идея совместно с историческим музеем организовать выставку на Колядки. В 2014-м посмотреть на коллекцию пришло 30 тысяч человек. Успех вдохновил сделать проект традицией, а затем и открыть собственное производство в столице.

Андрей Бегун, руководитель фабрики елочных игрушек:

У нас сейчас более 500 видов различных игрушек. Каждый год приходят на наши выставочные проекты, коллекционируют уже наши игрушки. Мы поставляем игрушки во всю Республику Беларусь, а также наши игрушки уходят в Российскую Федерацию, а в этом году уехали в США.

Стеклянные формы в Минске не выдувают, заказывают готовые. И потом, как с белого листа, художники колдуют над идеей. Укутывают шары в зимние кружева, отправляют детей на горку, в упряжку к северным оленям и даже в английский автопарк. Команда фей создает сказки на любой цвет и вкус.

Полина Шарик:

Расписываю сейчас формовые игрушки – дети со снегом. При покраске лаком она начинает вот так вот красиво переливаться.

Медальон к нам приходит пустой. Первоначально мы кладем на принтер, печатается любая картинка, уже дальше дело дизайнера.

Белорусская фишка – игрушки из поликерамики. Такого новогоднего чуда вы больше нигде не найдете. Посредством 3D-печати получается создать невесомые формы и передать тончайшие детали в объеме.

После росписи эта красота отправляется за глянцем и румянцем. За 12 часов специальный лак высыхает и самолеты готовы к посадке на елке.

Еще одно ноу-хау – игрушки с барельефным узором. Надо сказать, мордашка у символа будущего года – быка, просто загляденье.

Диана Добринец, художник:

Еще декабрь, но уже в сентябре мы думали уже о том, что делать на год тигра, на 2022 год. Елена Грицук, главный художник:

Пытаемся иногда делать вот какой-то такой закос под советскую тематику, потому что это многим близко, а еще если это переработать во что-то новенькое, чуть-чуть осовременить, соответственно, это интересно и более старшему поколению, и младшему.

Андрей Бегун:

Вообще мы стараемся рисовать игрушки с каким-то белорусским колоритом, т. е. у нас не Санта-Клаус, у нас Дед Мороз, у нас не олени, а лошадки на санях. Карнавальный настрой сегодня создают 40 человек. Заказы, как почта Деда Мороза, выполняют волшебно и в срок.

Снежана Синькевич, комплектовщица:

Открытки новогодние в виде пазлов, здесь можно послать и почтовым конвертом. Различные виды рисунков.

Фьюзинг – это то, что подвешивается, это из стекла. Для детей это вообще интересно, вот от этого они все в восторге. Для мальчика будет интересен вертолет, девочки любят единорожков.