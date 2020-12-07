«У нас сейчас более 500 видов». Как создают новогодние ёлочные игрушки в Беларуси?
Стрелки бегут вперед, до Нового года остается 24 дня. Витрины оживают, а в магазинах выстраиваются очереди за подарками. На единственной в стране фабрике елочных игрушек аромат Рождества витает круглый год.
Анастасия Макеева, корреспондент:
Волшебницей чувствуете себя?
Полина Шарик, дизайнер:
Ну, когда с блестками работаешь и оно с тебя сыпется, то да.
Новогодняя история началась с путешествий. Руководитель фабрики Андрей Бегун исколесил уже 75 стран. О каждой на память решил оставлять не магнитик, а елочные игрушки. Так возникла идея совместно с историческим музеем организовать выставку на Колядки. В 2014-м посмотреть на коллекцию пришло 30 тысяч человек. Успех вдохновил сделать проект традицией, а затем и открыть собственное производство в столице.
Андрей Бегун, руководитель фабрики елочных игрушек:
У нас сейчас более 500 видов различных игрушек. Каждый год приходят на наши выставочные проекты, коллекционируют уже наши игрушки. Мы поставляем игрушки во всю Республику Беларусь, а также наши игрушки уходят в Российскую Федерацию, а в этом году уехали в США.
Стеклянные формы в Минске не выдувают, заказывают готовые. И потом, как с белого листа, художники колдуют над идеей. Укутывают шары в зимние кружева, отправляют детей на горку, в упряжку к северным оленям и даже в английский автопарк. Команда фей создает сказки на любой цвет и вкус.
Полина Шарик:
Расписываю сейчас формовые игрушки – дети со снегом. При покраске лаком она начинает вот так вот красиво переливаться.
Медальон к нам приходит пустой. Первоначально мы кладем на принтер, печатается любая картинка, уже дальше дело дизайнера.
Белорусская фишка – игрушки из поликерамики. Такого новогоднего чуда вы больше нигде не найдете. Посредством 3D-печати получается создать невесомые формы и передать тончайшие детали в объеме.
После росписи эта красота отправляется за глянцем и румянцем. За 12 часов специальный лак высыхает и самолеты готовы к посадке на елке.
Еще одно ноу-хау – игрушки с барельефным узором. Надо сказать, мордашка у символа будущего года – быка, просто загляденье.
Диана Добринец, художник:
Еще декабрь, но уже в сентябре мы думали уже о том, что делать на год тигра, на 2022 год.
Елена Грицук, главный художник:
Пытаемся иногда делать вот какой-то такой закос под советскую тематику, потому что это многим близко, а еще если это переработать во что-то новенькое, чуть-чуть осовременить, соответственно, это интересно и более старшему поколению, и младшему.
Андрей Бегун:
Вообще мы стараемся рисовать игрушки с каким-то белорусским колоритом, т. е. у нас не Санта-Клаус, у нас Дед Мороз, у нас не олени, а лошадки на санях.
Карнавальный настрой сегодня создают 40 человек. Заказы, как почта Деда Мороза, выполняют волшебно и в срок.
Снежана Синькевич, комплектовщица:
Открытки новогодние в виде пазлов, здесь можно послать и почтовым конвертом. Различные виды рисунков.
Фьюзинг – это то, что подвешивается, это из стекла. Для детей это вообще интересно, вот от этого они все в восторге. Для мальчика будет интересен вертолет, девочки любят единорожков.
Если праздничное настроение все еще не стучится в двери, отправляйтесь на выставку «Музей елочных игрушек». Новогоднее турне и сувениры гарантированы. Мастера фабрики проводят чудесный мастер-класс по росписи игрушек. Главное транслировать в свой шар любовь и добро, чтобы 2021-й был особенным.