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Три причёски на каждый день, которые можно носить под шапкой. Показывает парикмахер

07 декабря 2020 07:46
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Сохранить прическу под шапкой сложно, но возможно. У парикмахеров есть свои секреты, как заплетать волосы зимой.

Один из них – делать легкую косу и прятать ее под куртку.

Так в помещении, после того, как вы снимете верхнюю одежду и распустите волосы, они будут выглядеть красивыми и не наэлектризованными.

Три причёски на каждый день, которые можно носить под шапкой. Показывает парикмахер-1

Татьяна Баразна, парикмахер-колорист:  
Когда нам необходим объем у корней, так как мы надеваем головной убор, наш объем падает, соответственно, что мы делаем, если у нас пробор слева, мы перечесываем волосы на другую сторону, таким образом надеваем сверху головной убор. Когда снимаем, перекидываем нашу прядь на тот пробор, на который мы носим, и у вас всегда в этой области сохранится хороший и красивый объем.  

Три причёски на каждый день, которые можно носить под шапкой. Показывает парикмахер-4

Для зимы, точнее для сезона головных уборов есть свои прически. Они незамысловаты и помогают выглядеть эффектно.

Как их делать? Расскажет и покажет профессионал.  

Три причёски на каждый день, которые можно носить под шапкой. Показывает парикмахер-7

Татьяна Баразна:  
Очень красиво будут смотреться прически со жгутами. Они подойдут как на длинные, так и на средней длины волос. Вы можете красиво это все заколоть сзади. Делаем с одной и другой стороны. Поверьте, справится даже ребенок с такой прической, здесь абсолютно ничего нет сложного, но волосы будут и убраны, и заколоты на маленький крабик и сзади уже прическа. Можно еще красиво вытянуть волосы для объема на макушке. Таким образом, прическа не будет мяться и шапку можете смело надеть.  

Три причёски на каждый день, которые можно носить под шапкой. Показывает парикмахер-10

Обладательницам длинных волос очень красиво также делать легкие накрутки, они будут очень хорошо смотреться под шапкой, но при этом мы обязательно наносим перед утюжком или плойкой термозащиту. Легкие локоны всегда смотрятся выигрышно, придают любой девушке романтический образ. И всегда они будут вам как и на работу, так и вечером на встречу с подружками или на свидание.   

Три причёски на каждый день, которые можно носить под шапкой. Показывает парикмахер-13

Если на улице хорошая погода и снег не мешает нашей укладке, точнее его нет, мы таким образом можем всегда быть красивыми, и красиво сделать нашу прическу. Полностью вперед на две половины разделяем волосы и головной убор нам только послужит украшением.  

Три причёски на каждый день, которые можно носить под шапкой. Показывает парикмахер-16

Мы можем делать красивый пучок. Фиксируем волосы резинкой, затем вы сворачиваем вот такой жгут, обматываем наши волосы вокруг резинки.  

Три причёски на каждый день, которые можно носить под шапкой. Показывает парикмахер-19

И, таким образом, при помощи невидимок мы фиксируем наш красивый пучок внизу.  

# Прически # калейдоскоп # Татьяна Баразна # Фотофакт # Красота

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