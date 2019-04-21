Медвежонка могут усыпить за то, что он полюбил посетителей горнолыжного курорта

Медвежонок так подружился с лыжниками и сноубордистами на курорте в Калифорнии, что сейчас ему грозит усыпление.

По информации Daily Mail, очаровательная юная бурая медведица очень дружелюбна. На видео попало, как она взбирается на сноуборды и нюхает лыжные куртки посетителей курорта возле озера Тахо.

Посетитель Аарон Кинг написал в Facebook: «Я встретил медведя, которого учу кататься на сноуборде».