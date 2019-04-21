Медвежонка могут усыпить за то, что он полюбил посетителей горнолыжного курорта
Медвежонок так подружился с лыжниками и сноубордистами на курорте в Калифорнии, что сейчас ему грозит усыпление.
По информации Daily Mail, очаровательная юная бурая медведица очень дружелюбна. На видео попало, как она взбирается на сноуборды и нюхает лыжные куртки посетителей курорта возле озера Тахо.
Посетитель Аарон Кинг написал в Facebook: «Я встретил медведя, которого учу кататься на сноуборде».
Фото: instagram.com/brianjordan30
Но, несмотря на то, что дружелюбие детёныша может показаться милым, эксперты по дикой природе говорят, что его комфортное пребывание среди людей настолько опасно, что, возможно, придется убить медведя.
Фото: instagram.com/brianjordan30
Энн Брайант, исполнительный директор благотворительной организации отметила: «Этот детеныш подошел к людям, потому что еще ничего не понимает».
Фото: instagram.com/brianjordan30
Брайант рассказала тележурналистам: «Допустим, медведица возвращается в дикую природу, вырастает и прибавляет в весе от 96 до 136 кг. Она большая, она сильная, она все еще думает, что может подойти к людям. Ничего хорошего из этого не выйдет, и кто-нибудь ее пристрелит».
Калифорнийский департамент рыбы и дикой природы забрал медвежонка с горнолыжного курорта для изучения.
Фото: instagram.com/brianjordan30
После того, как тесты будут завершены, может быть принято решение об усыплении медведицы.
Брайант полагает, что ее мать, вероятно, умерла. Это означает, что детеныш искал у людей утешения или пищи.
Дикий кадр. Трёхметровая белая акула напала на подводного фотографа во время съемки (читать далее).