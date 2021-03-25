Белорусский геолог коллекционирует необычные камни и продаёт украшения из них. Показываем интересные экземпляры

Красоту камней он открыл около восьми лет назад. С самого детства участие в олимпиадах и пример дедушки-гидрогеолога привили любовь к географии, поэтому в выборе профессии наш герой не сомневался. Но изучив все тонкости поиска полезных ископаемых, продолжил заниматься любимым делом. Как белорусский геолог коллекционирует уникальные камни, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. Антон Сороквашин, геолог, коллекционер:

Самое интересное из того, что было в университете, что дало базу в принципе, чтобы научиться определять: настоящий камень – ненастоящий камень. Понимать, какие могут встречаться вместе. Навыки пользования какими-то более узкими: микроскопами, фильтром Челси и тому подобными вещами.

Вместе со своей девушкой Антон пришел к созданию украшений. Антон Сороквашин:

Мы стали в это все погружаться и поняли, что в принципе есть такая незанятая сфера, довольно-таки интересная, которая пересекалась с нашим образованием – это определение настоящих и ненастоящих камней. Есть даже такая наука, которая называется геммология, но она занимается именно драгоценными камнями, то есть то, что мы можем встретить в ювелирке.

Есть камни, которые используют для украшений, а есть те редкие экземпляры, предназначенные для ценителей прекрасного – коллекционеров. И если в первом случае ценятся форма и вид, то во втором – свойства и местонахождение. Невзирая на несовершенства, за такими редкими кристаллами активно охотятся.

Антон Сороквашин:

Я сам в том числе из таких людей, на данный момент я больше занимаюсь коллекционными образцами и погружаюсь в эту вот сферу каких-то необычных вещей, редкостей. Самое интересное – это то, что работы всегда непочатый край. Это часть огромной науки, которая называется геология.

Как и в других науках, в геологии есть отдельные направления. Один из самых увлекательных процессов – погружаться в разные сферы, чтобы понять целостную картину образования минералов, кристаллов и камней. Антон Сороквашин:

Чтобы понять, как получился кристалл, нам нужно знать, что было до него, что было после него, какие были движения, как двигалась земная кора. Были там вулканы или не были. То есть, что нам могло дать именно вот этот минерал или кристалл данного вида, и что могло влиять на его условия.

Для поиска редких экземпляров требуются полевые сезоны продолжительностью от месяца до двух. Специальная поисковая группа отправляется в экспедицию и по приезду изучает находки в лабораториях, приводя их в надлежащий вид. Антон Сороквашин:

У меня есть большое количество коллег-геологов, которые занимаются этим легально. И вот я уже выезжаю к ним, вместе с ними перебираю все эти образцы, смотрю, что мне нравится, что не нравится. Для меня на самом деле самое интересное – это такое направление, как онтогения. Это условия образования различных агрегатов: в том числе кристаллов, и почему они выросли именно такими.

Каждый минерал имеет определенную кристаллическую структуру, но в природе они отличаются от изображенных на картинке. Самое интересное – понять, за счет чего происходят такие изменения. Антон Сороквашин:

Благодаря тому, что мы можем восстановить обстановку, в которой формировался этот кристалл, мы можем говорить о том, какие полезные ископаемые могут быть связаны с той местностью, в которой непосредственно мы изучили образование. Для геолога все вот это делится на такие небольшие три сферы: минералы, горная порода, которая состоит из минералов, и минералоид.

И это только малая часть коллекции, которая пользуется популярностью у посетителей. У нашего героя есть свои любимчики. Антон Сороквашин:

Мой, наверное, самый любимый – это флюорит, просто потому что он очень разный. Каждый образец флюорита не похож на другой.

Он бывает желтым, фиолетовым, зеленым. Судьбы камней складываются по-разному, поскольку условия их формирования тоже различны. Чтобы выбрать свой, специалисты советуют потрогать руками все, что приглянется, а там шестое чувство обязательно подскажет, на чем остановиться. Антон Сороквашин:

Вам должно нравиться то, что вы выбрали. Мы выбираем интуитивно, и это будет самый правильный выбор.

Очень часто нам подходит именно то, на что сразу падает взгляд. И эта вещь на удивление отлично подходит не только по стилю, но и по характеру. Правда, для одних открытия – дело случая, а для других – дело всей жизни. Антон Сороквашин:

Если говорить о каких-то интересных вещах, которые для себя постоянно открывали, то одно из самых простых – это были разные формы малахита. Есть вот такая разновидность – она называется кристаллическая. Он образуется чуть-чуть в других условиях, когда есть у нас полость, есть больше примесей, кристаллики расщепляются и образуются такие как будто бы елочки и видны отдельные кристаллы.