Женщина заказала доставку покупки и оказалась заперта в доме. Просто курьер – тот ещё шутник
Многие люди очень хорошо знакомы с законом Мёрфи, даже если не знают о нём. И женщина, которая заказала доставку покупки, теперь явно готова подтвердить истинность этого закона.
Как сообщает The Sun, в один из дней 35-летняя Рэйчел Сандерс из британского города Нортгемптон захотела выйти из своего дома, но не смогла. Женщина 15 минут пыталась повернуть ручку, чтобы открыть дверь, но та не поддавалась.
Фото: Roland Leon / The Sun
В какой-то момент Рэйчел начала думать, что это чья-то неудачная шутка. Британка предположила, что кто-то стоит по ту сторону двери и специально удерживает ручку. Потеряв терпение, Сандерс решила выбраться через окно.
Фото: Roland Leon / The Sun
Когда женщина оказалась на улице, то поняла, что никакого злого умысла не было. И возле двери тоже никто не стоял. Просто там было воплощение закона Мёрфи во всей красе. Курьер хотел осторожно оставить посылку, поэтому прислонил её к двери. Но доставщик не подумал, что коробка случайно заблокирует ручку, в результате чего выйти из дома станет невозможно.
Фото: Roland Leon / The Sun
«Слава богу, меня никто не видел – я не уверена, что смогла бы объяснить это соседям. Сейчас я над этим смеюсь. Я вижу смешную сторону», – рассказала Рэйчел.
Фото: Roland Leon / The Sun
Хотя всё закончилось благополучно и Сандерс не писала жалобу, о произошедшем узнали сотрудники компании, у которой британка заказывала свою покупку. Представитель организации заверил Рэйчел, что инцидент расследуется.
Фото: Roland Leon / The Sun
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