Женщина заказала доставку покупки и оказалась заперта в доме. Просто курьер – тот ещё шутник

Многие люди очень хорошо знакомы с законом Мёрфи, даже если не знают о нём. И женщина, которая заказала доставку покупки, теперь явно готова подтвердить истинность этого закона.

Как сообщает The Sun, в один из дней 35-летняя Рэйчел Сандерс из британского города Нортгемптон захотела выйти из своего дома, но не смогла. Женщина 15 минут пыталась повернуть ручку, чтобы открыть дверь, но та не поддавалась.