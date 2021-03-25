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Женщина заказала доставку покупки и оказалась заперта в доме. Просто курьер – тот ещё шутник

25 марта 2021 10:50
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Многие люди очень хорошо знакомы с законом Мёрфи, даже если не знают о нём. И женщина, которая заказала доставку покупки, теперь явно готова подтвердить истинность этого закона. 

Как сообщает The Sun, в один из дней 35-летняя Рэйчел Сандерс из британского города Нортгемптон захотела выйти из своего дома, но не смогла. Женщина 15 минут пыталась повернуть ручку, чтобы открыть дверь, но та не поддавалась. 

Женщина заказала доставку покупки и оказалась заперта в доме. Просто курьер – тот ещё шутник -1

Фото: Roland Leon / The Sun

В какой-то момент Рэйчел начала думать, что это чья-то неудачная шутка. Британка предположила, что кто-то стоит по ту сторону двери и специально удерживает ручку. Потеряв терпение, Сандерс решила выбраться через окно. 

Женщина заказала доставку покупки и оказалась заперта в доме. Просто курьер – тот ещё шутник -4

Фото: Roland Leon / The Sun

Когда женщина оказалась на улице, то поняла, что никакого злого умысла не было. И возле двери тоже никто не стоял. Просто там было воплощение закона Мёрфи во всей красе. Курьер хотел осторожно оставить посылку, поэтому прислонил её к двери. Но доставщик не подумал, что коробка случайно заблокирует ручку, в результате чего выйти из дома станет невозможно. 

Женщина заказала доставку покупки и оказалась заперта в доме. Просто курьер – тот ещё шутник -7

Фото: Roland Leon / The Sun

«Слава богу, меня никто не видел – я не уверена, что смогла бы объяснить это соседям. Сейчас я над этим смеюсь. Я вижу смешную сторону», – рассказала Рэйчел. 

Женщина заказала доставку покупки и оказалась заперта в доме. Просто курьер – тот ещё шутник -10

Фото: Roland Leon / The Sun

Хотя всё закончилось благополучно и Сандерс не писала жалобу, о произошедшем узнали сотрудники компании, у которой британка заказывала свою покупку. Представитель организации заверил Рэйчел, что инцидент расследуется. 

Женщина заказала доставку покупки и оказалась заперта в доме. Просто курьер – тот ещё шутник -13

Фото: Roland Leon / The Sun

Кстати, ранее мы рассказывали про одного ответственного повара. Мужчина со всей серьёзностью выполнил просьбу покупателя – подробнее здесь

# Курьезы # калейдоскоп # Фотофакт

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